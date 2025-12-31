หนุ่มเขมรด่าลาว เลียแข้งเลียขาไทย เจอชาวลาวสอน หัดสำนึกบุญคุณคนบ้าง

คนกัมพูชาเปิดศึกรอบด้าน ล่าสุดหาเรื่องชาวลาว กล่าวหาเลียแข้งเลียขาไทย เจอพี่น้องลาวสั่งสอน หัดรู้จักสำนึกบุญคุณคนบ้าง แนะสื่อสารกันดีๆ พูดกันให้รู้เรื่อง
วันนี้ (31 ธ.ค.) มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชารายหนึ่ง โพสต์วีดีโอคลิปด่าชาวลาวที่สนับสนุนประเทศไทย กล่าวหาว่าเลียแข้งเลียขาประเทศไทย ความว่า "กูเปิดคลิปแล้วแ...เจอพวกคนลาวบางคน กูบอกมึงให้นะ มึงไม่ต้องเลียแข้งเลียขาคนไทยหรอก ไอ้เ... มึงยังไงก็เป็นลาว มึงไม่ใช่คนไทยหรอก เข้าใจป่ะ มึงไม่ต้องเลียแข้งเลียขาเขามาก ไอ้เ... มึงทำอะไรก็ผิด กูบอกให้ เพราะว่ามึงไม่ใช่คนไทย กูบอกมึงให้"
ทำให้อินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวไม่พอใจ เช่น ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "บ่าวแวว ข้าวเหนียวต่างถิ่น" กล่าวว่า นี่แหละคือที่มาของคำว่า ดัดฟันแต่ไม่ดัดสันดาน การที่ประเทศลาวชื่นชมประเทศไทย ที่คอยช่วยเหลือประเทศลาว ตอนเขื่อนแตกประเทศลาว ประเทศไทยเข้ามาช่วย ประเทศไทยน้ำท่วม ประเทศลาวเข้ามาช่วย แม้จะไม่มากมายแต่ก็คือน้ำใจ และประเทศไทยช่วยแรงงานลาว ลูกหลานลาว คนลาวมาทำงานอยู่ประเทศไทย หนุ่มเขมรพูดไทยชัดเจน มาอยู่ไทยกี่ปี แสดงว่าก็ได้เงินมากมายจากประเทศไทย แสดงว่าประเทศไทยมีบุญคุณต่อเขา
แต่การที่เราชื่นชมประเทศไทยที่ช่วยเหลือเรา ไม่ใช่เป็นการเลียแข้งเลียขา เขาจะว่าเลียแข้งเลียขาก็ช่าง แต่ผมว่าการสำนึกในบุญคุณคน ผู้มีพระคุณต่อเรา ไม่ใช่เลียแข้งเลียขา อันนี้เขาเรียกว่า มีเพื่อนบ้านที่ดีเขาจับมือกันสานสัมพันธ์ ดีกว่าเป็นศัตรูสร้างสงคราม ฝากไว้ให้คิด ไปดัดฟันแล้ว ดัดสันดานด้วย คิดด้วย มันไม่ใช่เลียแข้งเลียขา การที่ชื่นชมก็ชื่นชมความจริง เขาช่วยเหลือเรา เขามีบุญคุณต่อเรา มีที่ทำงาน มีที่ทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ สร้างครอบครัว ไม่ต้องเลียแข้งเลียขาใคร มีแต่ประเทศคุณ มาทำงานประเทศเขา เอาเงินเอาทองกลับบ้าน เอาไปจุดไฟ เอาไปเหยียบ ฝากไว้ให้คิดเท่านั้นแหละ จะดัดฟันให้ดัดสันดานก่อน
อีกรายหนึ่ง ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Beezychanel กล่าวว่า ทั้งหมดทั้งมวลคืออิจฉาแรงงานลาวที่อยู่ประเทศไทย อยู่ได้แบบสบาย มีงานทำ มีการสร้างรายได้เกิดขึ้นมาใช่ไหม ไม่น่าเชื่อ ดัดแต่แก้วไม่ยอมดัดสมอง อมเหล็กต่อไป เป็นยังไง ไม่สามารถกลับไปไทยได้ ก็เลยมาเหวี่ยงใส่ มาเ...อกคนลาว แปลกมากคนเขมร ไม่มีใครเลียแข้งเลียขาใครหรอกยุคนี้ เขาไปทำเงินทำงาน เขาไปหาเงินหาทอง เขาได้เงินได้ทองเขามาสร้างบ้าน มาซื้อรถ มาฝากเงินไว้ในฝั่งลาว ตั้งตัวได้เขาก็กลับบ้าน เขาไม่ได้มาเป็นคนไทยหรอก สงสัยไม่มีเงินไปเปลี่ยนเหล็กดัดแก้ว เพราะอยู่กัมพูชาไม่มีเงินเก็บ เลยมาดิ้นใส่กันใหญ่ คิดถึงอดีตนายจ้างดีๆ ที่เคยให้งานทำ มีเงินเดือนสูงๆ ให้ เสียดาย ตอนสงสารก็สมน้ำหนัาจัง สู้ๆ ทางฝั่งไทยเขาตัดช่องทางระหว่างกัมพูชาทุกช่องทาง แม้แต่ทางที่เคยไปมาหาสู่เขาปิดแล้ว ช่องทางธรรมชาติเขาก็ใช้ลวดหนามสองสามเท่า เหมือนกับว่าถูกขังอยู่ในนั้นแหละ
สู้ๆ นะ เก่งๆ อย่างเขมรต้องตีกับมุดส้มอยู่ในแคมโบเดีย ไม่รักเขาก็ไม่ต้องไปหาเขา ไม่ต้องมาแซะไทย ไม่ต้องมาเซะลาวหรอก คนลาวไม่ได้ไปเลียแข้งเลียขาใคร เขารักประเทศไทย อันที่จริงถ้าคนมันมีสติดี ถ้าคนมันอยากกลับไปทำงานไทย คิดถึงประเทศไทยที่เคยให้ชีวิตดีๆ มีงานทำ น่าจะพูดดีๆ กับเขา น่าจะสื่อสารพูดดีๆ พูดรู้เรื่อง พูดอย่างคนมีสติ แต่พูดแบบนี้คนไทยไม่รับหรอก เขากลัว สู้ๆ อยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง ค่าแรงอันน้อยนิด อยู่เขมรให้ได้นะจ๊ะ สู้ๆ และสมน้ำหน้า อีช้อยสะใจจริงๆ