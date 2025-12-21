“โยชิ” ตัดใจยอมแพ้ “กระทิง” คู่แข่งเยอะ! เคยลองจีบหนุ่ม แต่เขาไม่เล่นด้วย รับเขินความสวย “เดียร์น่า”

“โยชิ รินรดา” รับทุ่มงบ 10 ล้านซื้อบ้านหลังใหม่ อยู่ในกระบวนการต่อเติม ไม่ใช่เรือนหอ ขอหาแฟนให้ได้ก่อน รับโสด 4 ปี มองเป็นเรื่องบุญ เคยลองจีบแต่เขาไม่เล่นด้วย ไม่ใช่ดารา ขออยู่ห่างๆ “กระทิง” เหนื่อย คู่แข่งเยอะ ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ ไม่คิดว่าจะเขิน “เดียร์น่า” เล่นซีรีส์ยูริด้วยกัน พร้อมทุ่มสุดตัวเลิฟซีน ครั้งหนึ่งในชีวิต
ทุ่มเงินสร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ งานนี้ “โยชิ รินรดา ธุระพันธ์” เปิดใจว่ากำลังอยู่ในกระบวนการตกแต่ง เป็นทั้งบ้านและที่ทำงาน ยังไม่ใช่เรือนหอ เพราะยังไม่มีแฟน รับเสียดายความสวยเหมือนกัน แต่อยู่คนเดียวได้
“ก็ได้บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ในกระบวนการการต่อเติมค่ะ ทุ่มไปไม่เท่าไหร่ค่ะ 10 ล้านต้นๆ ค่ะ โยอยากได้บ้านที่สามารถทำงานได้ มีชั้นทำงาน สร้างเป็นสตูดิโอ
ก่อนได้บ้านหลังนี้ก็ดูหลายที่ บ้านหลังเก่าคนชอบบอกว่าบ้านอยู่ไกล อยู่ในซอย บางคนหลงกว่าจะเจอ เราก็เลยตัดปัญหาซื้อบ้านที่หาง่ายๆ หน่อย น้ำท่วมไหมไม่รู้ แต่ติดถนนใหญ่แน่นอนค่ะ
ถามว่าเป็นเรือนหอไหม ขอหาแฟนให้ได้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเรือนหออีกที่นึง อันนี้ทำบ้านเป็นที่ทำงานค่ะ โสด 4 ปีแล้ว แป๊บเดียว 4 ปี ตอนแรกก็เครียดเหมือนกัน แต่พอโสดไปเรื่อยๆ มันก็อยู่คนเดียวได้ ก็โอเคแล้ว เลยไม่ได้หาค่ะ ช่วงนี้ก็ทำงานหาเงินผ่อนบ้านไปเรื่อยๆ”
เสียดายความสวย โสด 4 ปี แต่มองเป็นเรื่องบุญ เคยลองจีบแต่เขาไม่เล่นด้วย ไม่ใช่ดารา
“เวลาคนถามทำไมสวยถึงโสด หนูคิดว่าเรื่องแบบนี้อยู่ที่บุญด้วยนะ บางทีเพื่อนหนู คนใกล้ตัว เพิ่งโสด แต่ก็มีแฟนแล้ว มีแฟนมาเรื่อยๆ หนูก็เสียดายความสวยเหมือนกันค่ะ (หัวเราะ) ล้อเล่นๆ เราก็เคยถามตัวเองเหมือนกัน แต่หนูคิดว่าบางทีอาจเป็นที่ตัวหนูเองบางทีเราเหนื่อย ไม่อยากตอบใคร ทำให้ผู้ชายที่คุยอยู่หายไป
ไม่มีความรัก 4 ปี เพื่อนๆ ก็พยายามหาให้ เพื่อนๆ ไม่ได้กันซีนขนาดนั้น แต่พอเข้าปีที่ 3 เราก็รู้สึกว่ามีก็ได้ ไม่มีก็ไม่เป็นไร เคยลองจีบเองแล้ว แต่คนที่เราชอบไม่เล่นด้วย ไม่ใช่ดาราค่ะ เขาก็พูดตรงๆ บางทีเราคุยก็จะ 30 แล้ว ไม่อยากเสียเวลา ก็ถามตรงๆ ว่าเราสามารถไปกันได้ไหม ผู้ชายก็ตอบตรงๆ เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้นะ ก็สลับกันไป ไม่ใช่ว่าหนูโดนปฏิเสธอย่างเดียว หนูก็ปฏิเสธบางคนไปเหมือนกันค่ะ เราไม่ได้สวยเลือกได้ค่ะ ตอนนี้ไม่มีให้เลือกค่ะ ดาราไม่มีมาจีบค่ะ จะมีบุญพาวาสนามีแฟนเป็นดาราเหรอคะ
เหนื่อยเรื่อง “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” คู่แข่งเยอะ แถวยาวเหยียด ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ ขอดูห่างๆ
“จะบอกว่ากระทิงนี่คู่แข่งเยอะมาก แอนนา เสืองามเอี่ยมก็หนึ่ง พี่โยเกิร์ต (ณัฐฐชาช์ บุญประชม) อีกหนึ่ง โห พี่มิกซ์ เฉลิมศรีนี่รุกแรงมาก ทั้งเสื้อ ทั้งเอ็มวี ล่าสุดมีเพลงด้วยกันอีก เราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ เพราะว่าแถวยาวเหลือเกิน (ตอนแรกเรายืนหนึ่ง?) อุ้ย หนูว่าอาจไม่ใช่หนูยืนหนึ่ง อาจพี่มิกซ์ยืนหนึ่งหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน ไปจัดโพลกันเอาเอง (หัวเราะ) เขาแต่งเพลงให้ไง หนูไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้น
เหนื่อย ต้องสู้กับหลายคน ขอดูห่างๆ ดีกว่าค่ะ พี่กระทิงสูง แล้วนิสัยดีด้วยค่ะ โดยส่วนตัวเล่นหนังกับพี่กระทิง เรื่องล่าสุดจะเข้าฉายปีหน้าเหมือนกัน เราก็เป็นมือใหม่ในการแสดง พี่กระทิงก็ชอบแนะนำ ถามว่าไทป์เราไหม จะชงเลยเถอะ (หัวเราะ) ก็บอกตลอดว่าชอบคนตัวสูง แต่พี่กระทิงคู่แข่งเยอะเกิน ร่วมงานก็อบอุ่น เป็นเพื่อนที่น่ารัก เพื่อนที่ดีให้คำแนะนำเรา เวลาเราเล่นไม่ได้เขาจะแชร์ทริก เพราะเขาก็เป็นนักแสดงมานาน เราเพิ่งได้เข้ามาเป็นนักแสดงนำ ก็มีบางซีนบางฉากเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ๆ เขาก็จะอธิบายให้เรา ไม่ให้เราเครียดจนเกินไป บางซีนเราเล่นได้ไม่ดี เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะ ไม่ได้ต่อบทส่วนตัว แต่ต่อบทกันหน้าเซ็ตค่ะ”
รับเขิน “เดียร์น่า ฟลีโป” เล่นซีรีส์ยูริด้วยกันครั้งแรก
“จริงๆ โยก็เจอพี่เดียร์น่าตามงาน ตามอีเวนต์เยอะเหมือนกัน พี่เดียร์น่าพูดเก่ง เขาจะชอบชวนเราคุย พอคุยเยอะๆ ก็สนิทกันค่ะ พอมีซีรีส์ติดต่อเข้ามา แล้วรู้ว่าพี่เดียร์น่าจะเล่น เราก็ตื่นเต้น เพราะเราเล่นกับคนที่รู้จักกัน พอคุยก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย
หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเรื่องสามารถเล่าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเพิ่งเริ่มต้น พี่เดียร์น่าเป็นบอสเรา หนูรู้แค่นี้ ใครเป็นนางเอกไม่รู้ ลองเดาดูสิคะ ลองเดากันมาค่ะ เดี๋ยวเฉลย พูดไม่ได้เดี๋ยวเสียค่าปรับ เริ่มถ่ายปีหน้าและออนแอร์ปีหน้าด้วยค่ะ
ก็เขินนะ ตอนแรกรู้สึกว่าเราคงไม่เขินผู้หญิงหรอก เราเคยเล่นเอ็มวีกับผู้ชาย รู้สึกเขิน แต่พอผู้หญิงไม่น่าเขินหรอกมั้ง แต่พอไหนลองจับมือดูสิ จิ้มแก้มดูสิ เราก็อุ้ย มันก็เขินเหมือนกัน ไม่รู้พี่เดียร์น่ามีอาการไหม แต่หนูเขินนำไปก่อนแล้ว ไม่ได้โฟกัสที่เขาเท่าไหร่”
ครั้งหนึ่งในชีวิต เต็มที่กับงาน เลิฟซีนเต็มที่
“เลิฟซีนเยอะไหมไม่แน่ใจ แค่คิดว่าน่าจะมี เพราะเขาถามว่าเรื่องเลิฟซีนโยได้มากน้อยแค่ไหน โยก็เลยตอบว่าครั้งนึงในชีวิต โยเต็มที่กับงานค่ะ พี่อยากให้หนูทำอะไร พี่บอกหนูได้เลย แต่คงไม่ได้ดุเดือดขนาดนั้น ให้ลองติดตามค่ะ
หนูรู้สึกว่าพี่เดียร์น่าเป็นคนสวย เวลาไปงานที่ไหนจะบอกพี่ผู้จัดการตลอดว่าอุ้ย พี่เขาสวย อยากถ่ายรูปด้วย พอไปงานจริงๆ ก็สวยจริงๆ ไม่มีอะไรจะบอก พี่เขาก็สวยมากๆ ค่ะ (เราก็สวย?) ใช่ เพราะเราเป็นคนสวย ก็รอชมด้วยนะคะ ปีหน้าค่ะ ชื่อเรื่องว่าฮักนะมายบอสค่ะ”