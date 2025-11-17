เบื้องหลังหน้ากากคือความจริง…สู่การเผชิญหน้ากับคำสาปแห่งความเชื่อ “มอสหลง ภาณุวัฒน์” ทุ่มสุดตัวเพื่อถ่ายทอดทุกอารมณ์ด้วยหัวใจใน “ตาโขน”

มอสหลง ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ กับความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดภาพยนตร์ไทยที่ผสมวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน “ตาโขน The Cursed Mask” ภาพยนตร์ เขย่าขวัญ สั่นศรัทธา! กับบทที่เจ้าตัวเผยว่า “อินที่สุดในชีวิต”
เรียกได้ว่ากำลังมาแรงสุด ๆ สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ “มอสหลง ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ” ที่แฟน ๆ บันเทิงเริ่มจับตามอง หลังเจ้าตัวคว้าบทนำในภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มเข้ม “ตาโขน” ผลงานเรื่องแรกบนเส้นทางจอเงิน ซึ่งเจ้าตัวทุ่มสุดตัว ทั้งแรงกาย แรงใจ และความสามารถทุกอย่าง เพื่อให้บทบาทนี้ออกมาสมจริงและเข้าถึงคนดูมากที่สุด
มอสหลงเผยว่า การได้รับบทนำใน “ตาโขน” ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิต เพราะต้องรับมือกับอารมณ์หลากหลาย ทั้งความกลัว ความสูญเสีย และความลึกลับที่ซ่อนอยู่หลัง “หน้ากากผีตาโขน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเรื่อง
“บทนี้ไม่ง่ายเลยครับ ต้องทำการบ้านหนักมาก ทั้งการทำความเข้าใจคาแรกเตอร์ การเข้าคลาสเวิร์กชอป และฝึกใช้สายตา ถ่ายทอดอารมณ์ให้ลึกที่สุด เพื่อให้คนดูเชื่อว่าผมคือ “จ่อย” หนุ่มวัยยี่สิบปลาย กำพร้าพ่อแม่ อาศัยอยู่กับย่าและน้องสาวหูหนวก ที่อำเภอด่านซ้าย จ.เลย อาชีพขายลอตเตอรี่ มีความหวังอยากหาเงินได้เยอะ ๆ เพื่อจะพาน้องสาวไปรับการผ่าตัดให้ได้ยินเสียงอีกครั้ง! และต้องการออกจากบ้านต้องคำสาป หลังนี้เพราะกลัวว่าวันหนึ่งคำสาปนั้นจะมาพรากคนในครอบครัวของเขาอีกจริง ๆ” มอสหลง ภาณุวัฒน์ กล่าว
นอกจากจะเป็นการแสดงเรื่องแรกในชีวิตแล้ว “มอสหลง” ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศการถ่ายทำใน สถานที่จริงที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประเพณีผีตาโขน ทำให้เจ้าตัวยิ่งอินกับบทมากขึ้นไปอีก
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้แสดงในหนังเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่แค่การแสดง แต่มันคือการเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า ผมตั้งใจเต็มร้อยจริง ๆ เพราะ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย คือบ้านเกิดของผมครับ”
ภาพยนตร์ “ตาโขน” จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกแห่งความเชื่อและคำสาปจากตำนานพื้นบ้าน ผ่านสายตาของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญกับสิ่งที่เกินกว่าจะอธิบายได้ เตรียมสัมผัสพลังการแสดงของ “มอสหลง ภาณุวัฒน์” กับบทบาทที่ทั้ง “เข้มข้น” และ “หลอน” จนคุณต้องจับตา! ผลงานเรื่องแรก ที่บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมผลิตกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำระดับโลก เพื่อยกระดับ Soft Power ไทยสู่สายตาผู้ชมระดับโลก
พร้อมเหล่านักแสดงนำสุดเข้มข้น นำโดย มอสหลง ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, เดียร์น่า ฟลีโป, เจแปน พลอยปภัส ฝนแก้วศิวพร, ต้องเต ธิติ ศรีนวล, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล, แม่นกน้อย (นกน้อย อุไรพร), เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง, สืบ บุญส่ง นาคภู่ และ พรีเมียร์ ปฤณภพ พาหวล กำกับการแสดงโดย มิ ภูวดล เนาว์โสภา
“ตาโขน The Cursed Mask” บทพิสูจน์ศรัทธา กับสิ่งที่ตาเห็น ฉายพร้อมกันทั่วประเทศ 20 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์รับประกันความหลอน จาก สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ iQIYI
Official Trailer | ตาโขน “The Cursed Mask”
https://www.youtube.com/watch?v=w8cM0rTa0Ow
