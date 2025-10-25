TEASER ภาพยนตร์ “ตาโขน” กระแสสุดปัง! ยอดชมล้านแตกภายใน 4 ชั่วโมง เตรียมพิสูจน์ศรัทธากับสิ่งที่ตาเห็น 20 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

เปิดตัวแรงไม่รอเข้าฉาย สำหรับภาพยนตร์ “ตาโขน The Cursed Mask” จากค่าย Star Hunter Entertainment ร่วมโปรดักชันแพลตฟอร์มสตรีมมิงชั้นนำระดับโลกอย่าง iQIYI กำกับภาพยนตร์โดย มิ ภูวดล เนาว์โสภา ได้กำหนดปล่อย TEASER ภาพยนตร์ “ตาโขน” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ก็ทำยอดรับชมพุ่งทะลุ 1 ล้านวิว ภายในเวลา 4 ชั่วโมง
กระแสความสนใจบนโลกโซเชียลพร้อมเสียงตอบรับจากคอมเมนต์ จำนวนมาก ที่ต่างบอกว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่รอคอยจะเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์ให้ได้
“ตาโขน The Cursed Mask” เป็นภาพยนตร์แนว Thriller Horror ที่หยิบยกความเชื่อและพิธีกรรมตาโขนจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นมานำเสนอผ่านมุมมองใหม่ ผสานด้วยบรรยากาศหลอนชวนระทึกขวัญ เขย่าประสาท กับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก
และความศรัทธาสู่คำถามระหว่าง “ความเชื่อ ความจริง และสิ่งที่ไม่อาจมองเห็น” ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่สร้างบทสนทนาทางสังคมหลังเข้าฉาย ด้วยความเข้มของพล็อตเรื่อง การตีความเชิงสัญลักษณ์และคุณภาพการผลิตที่ทั้งภาพและเสียงถูกดีไซน์เพื่อพาผู้ชมเข้าสู่โลก ของคำสาปแบบเต็มตัวบนจอภาพยนตร์ นำแสดงโดย มอสหลง ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, เดียร์น่า ฟลีโป, เจแปน พลอยปภัส ฝนแก้วศิวพร, ต้องเต ธิติ ศรีนวล, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล, แม่นกน้อย (นกน้อย อุไรพร) เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง, สืบ บุญส่ง นาคภู่, พรีเมียร์ ปฤณภพ พาหวล
“เมื่อ ความเชื่อ กลายเป็น คำสาป” จุดเริ่มต้น ของการตายอันลึกลับ ถูกโยงเข้ากับประเพณี ผีตาโขน กลายเป็นคำสาป “บ้านต้องห้าม” สร้างทับที่หอผี และนี่คือบทพิสูจน์ ความเชื่อ ที่สืบทอด และเป็นบท ทดสอบ ที่จะต้องได้เห็นกับ ตา... ก่อนที่ศรัทธา จะสูญสิ้น!! เชิญพิสูจน์พร้อมกันทั่วประเทศ 20 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
