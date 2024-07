พร้อมถ่ายทอดแฟชั่นไอเทมสุดหรู คอลเลกชั่น Fall 2024 Finery Rexha Anderson

) แบรนด์แฟชั่นแอคเซสเซอรี่อันดับหนึ่งที่ครองใจผู้หญิงไทยที่รักในแฟชั่นและการแต่งตัวมาตลอด 2 ทศวรรษ จัดงานเปิดรับฤดูกาลแฟชั่นล่าสุดด้วยไอเทมกระเป๋า รองเท้าและแอคเซสซอรี่สุดหรู พร้อมเผยโฉมFriend of LYN คนล่าสุดที่จะมาถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยม และสะท้อนหัวใจหลักของแบรนด์ Sophisticated, Trendy และ Elegant ได้อย่างลงตัวด้วยไลน์สินค้าที่หรูหรามีระดับที่เหมาะกับสาวลินโดยได้เนรมิตร้าน LYN ดีไซน์ล่าสุดที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สำหรับการพูดคุยของของสองสาว มาร์กี้ –ราศรี Friend of LYN คนล่าสุด และ เดียร์น่า ฟลีโปFriend of LYN ของซีซั่นซัมเมอร์ 2024 เกี่ยวกับประสบการณ์ในฐานะ Friend of LYN ทำหน้าที่ส่งต่อพลังความมั่นใจให้กับสาวๆ ทุกคน ผ่านเทคนิคการ แมตซ์กระเป๋าและรองเท้าที่สวยงาม หรูหรา และลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ทั้งนี้ มาร์กี้ – ราศรี ได้นำเสนอนิยามความแกลมผสมความเซ็กซี่มั่นใจตามแบบฉบับผู้หญิงของ LYN ผ่านแคมเปญ Margie Presents LYN Fall 2024 Collection ที่ดึงเสน่ห์ของเทรนด์แฟชั่นในฤดูใบไม้ร่วงที่สะท้อนออกมาผ่านกระเป๋าสุดเก๋ดีไซน์ พร้อมนำมาตีความและถ่ายทอดร่วมกับคาแรคเตอร์ที่มีความเฉพาะตัวของมาร์กี้ กลายเป็นส่วนผสมที่น่าค้นหาและมีเสน่ห์เย้ายวนอย่างที่ยังไม่มีใครเคยได้สัมผัส ด้วยความแกลมที่ถือเป็นหัวใจของคอลเลกชั่นนี้ กระเป๋าทั้งสามรุ่นเลือกสะท้อนเสน่ห์ของผู้หญิงยุคใหม่ในแบบที่แตกต่างตามวาระโอกาสและรสนิยมเฉพาะตัวเริ่มจากกระเป๋ารุ่น “Finery” ที่มาร์กี้ยกให้เป็น Must Have ของซีซั่นที่เป็นการจับคู่ความแกลมเข้ากับความเซ็กซี่ ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ครึ่งวงกลมอันเย้ายวนและอิสระ โดยมีสายสะพายไหล่ทรงโค้งแบบเข็มขัดประดับฮาร์ดแวร์ขึ้นเงามาบรรจบให้สมบูรณ์แบบ พร้อมตัวเลือกของสีและรายละเอียดที่แตกต่าง ตอบโจทย์การเป็น Everyday Bag ไปจนถึง Party Bag ด้วยฟังก์ชันซิปบนและความจุที่ลงตัวกะทัดรัดสำหรับตัวเลือกที่มีความหรูหราและสะท้อนรสนิยมสาวๆต่อมาเป็นกระเป๋ารุ่น “Anderson” ที่มาในซิลลูเอ็ตแบบคางหมู รูปทรงอมตะเหนือกาลเวลา นอกจากเค้าโครงที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและแข็งแกร่ง ตัวกระเป๋ายังโดดเด่นด้วยดีไซน์พับหน้าที่สอดรับกับสายคาดประดับฮาร์ดแวร์ขึ้นเงา และหูหิ้วบนที่มาพร้อมแท็กหนังตกแต่ง ซึ่งนอกจากมาร์กี้จะสามารถหิ้วกระเป๋าใบนี้เพื่อคอมพลีตลุคที่ดูทางการและยังสามารถเลือกสะพายเป็นกระเป๋าครอสบอดี้เพื่อเสริมความเท่และสง่างามให้กับลุคแคชชวลได้อีกด้วยในส่วนของกระเป๋าใบสุดท้าย “Rexha” เป็นการผสมผสานของรายละเอียดสุดคลาสสิกที่เป็นที่รักของสาวๆ ทุกยุคทุกสมัยอย่างตัวหนังบุลายควิลท์ ภายใต้รูปทรงกระเป๋าซิลลูเอ็ตโค้งมน พร้อมโลโก้แบรนด์สไตล์วินเทจชุบทองที่มาบรรจบกับตัวฮาร์ดแวร์โซ่อันหรูหราอย่างลงตัว ให้ลุคเฟมินีนแกลมในมิติที่ทั้งหวานและเท่น่าหลงใหล ตัวกระเป๋ามาในสีเดียวกันทั่วทั้งใบ ซึ่งนอกจากสีดำที่เป็น Must Have แล้ว ยังมีเฉดสีที่คัดมาเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับฤดูใบไม้ร่วงทั้งสีเขียวอ่อน สีฟ้าสดและสีเบจโทนอุ่น ซึ่งสำหรับมาร์กี้แล้ว Rexha คือแอคเซสเซอรี่ที่เข้ามาเพิ่มความเย้ายวนให้กับเดรสลุคในโอกาสพิเศษได้อย่างดีสัมผัสกระเป๋า 3 ดีไซน์สุดไอคอนิกจาก Margie Presents LYN Fall 2024 Collection ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านLYN ทุกสาขาและช้อปออนไลน์ได้ที่ LYNACCS.COMอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของ “LYN” เพิ่มเติมได้ที่Instagram: @lynaccs_thailandFacebook: @LynaccsThailandLINE Official Account: @lynaccsTikTok: lynthailand (@lynthailand_official)