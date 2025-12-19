ซุปตาร์ตัวพ่อตัวแม่ ตบเท้าเดินพรมแดง ออสการ์เมืองไทย “Thailand Headlines Person of the Year Awards 2025” ครั้งที่ 9 งานยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่ทุกคนรอคอย

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชียที่ทุกคนรอคอย Thailand Headlines Person of the Year Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายใยครึ่งศตวรรษ สานอนาคตอันรุ่งเรือง” เป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั้งสื่อไทยและจีน พร้อมเหล่าบรรดาแฟนคลับของคนดังที่มาร่วมงาน จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC LIVE) เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสื่อในเครือ Thailand Headlines ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่และตระการตากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้ง Joox Music, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, BITEC, Em District, Origin Property, BRITANIA, BYD, Montfleur, Mama, Wacoal, Enfant, Essence, Farmhouse, Thai Mall, เครื่องดื่ม IF, SLC Group, Chao Hong Ji, Zhou Liu Fu, LH Bank,Sakirana, Bravo BKK, MEGA TSBK, โรงพยาบาลสมิติเวช, Asset World Corporation, JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel,AVANI+ Riverside Bangkok,Conrad Hotel, Thai Airways, 9Nice, Castaly, หยกสด, โชคดีติ่มซำ, สาหร่ายเถ้าแก่น้อย, Reignwood Park, Sim City Auto และทุกปีจะมีเหล่าคนดังและบุคคลชั้นนำจากหลากหลายวงการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพิธีมอบรางวัลที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย ทำให้ได้รับการขนานนามจากสื่อว่าเป็น "ออสการ์ของเมืองไทย"
โดยเป็นความต้องการของ ไทยเจียระไน กรุ๊ปฯ เพื่อยกย่องบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในปีนี้จึงมาจากหลากหลายวงการ แบ่งเป็น 6 สาขารางวัลได้แก่ สาขาข่าวสารและการเมือง จำนวน 1 รางวัล, สาขาความสัมพันธ์ไทย-จีน จำนวน 3 รางวัล , สาขาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 8 รางวัล, สาขา Outstanding Award จำนวน 8 รางวัล, สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง จำนวน 16 รางวัล,สาขาอินฟลู จำนวน 13 รางวัล
คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว ประธานบริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีบทบาทอย่างแข็งแกร่งในการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน และเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนพลัง Soft Power ของไทย ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสร้างโอกาสอันล้ำค่าในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเป็นอีกปีที่ให้ความสำคัญถึงมิตรภาพของทั้ง 2 ประเทศพี่น้องไทย-จีน จึงมีการแสดงสุดพิเศษจากวงน้องใหม่ไฟแรงทั้งบอยแบน และเกิร์ลกรุ๊ป เช่น NEXTIDE, BNK 48, SUPER THAI,รวมถึงนักแสดงจากซีรีส์ พิษรัก พร้อมเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ด้วยโชว์สุดพิเศษ นักร้องจากประเทศจีน YU JINGTIAN และZHANG ZIHAO เพื่อเป็นการเปิดฉากโหมโรงเฉลิมฉลองปีแห่งมิตรภาพ สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ในปี 2568“ คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว กล่าว
ด้านบุคคลสำคัญที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ก็มี อาทิ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), คุณชัชวาลล์ คงอุดมสมาชิกผู้เเทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติ, พญ.พิมพิดา วรัญญูรัตนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SLC Thailand, คุณมานิต อุดมคุณธรรม ประธานบริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด (แบรนด์น้ำแร่ 6ty°), นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), คุณภิพัชรา แก้วจินดา ผู้ก่อตั้งร่วมแบรนด์แฟชั่น PIPATCHARA อีกทั้งมี คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา(ฉอด) และคุณวรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย(เอส) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด ฯลฯ พร้อมกับเหล่าดารา ศิลปิน และ Influencers ไทย-จีน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ อาทิ กลัฟ คณาวุฒิ, เบลล่า ราณี, ใหม่ ดาวิกา, (ซี),ชวรินทร์ (นุนิว), ธัชชัย (ภู) ,อชิรกรณ์ (เอเอ), วชิรวิชญ์ (ริว), วิโอเลต (วี),เดียร์น่า ฟลีโป, ออม สุชาร์, เจนิสเจณิสตา, นนท์ ธนนท์, ออน สมฤทัย, เจนนี่ รัชนก, NexT1DE, โยชิ รินลดา, เอวา ปวรวรรณอิงฟ้า วราหะ & ชาล็อต ออสติน, ติช่า กันติชา,คู่หูอินฟูฯ ล้านแตก! จากคอนเทนต์น้องฝึกงานและบริษัทของเรา มอส ปฏิภาณ และ มายด์ สุพรรษา และอีกมากมาย ในส่วนของศิลปินจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลก็มีอาทิ Wei Zi, Yu Shuxin, Tony yu, KOO HYESUN, SEO MINJOO ฯลฯ