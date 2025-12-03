"วิโรจน์" แฉสแกมเมอร์โยกเงินฟอกผ่านกาแฟเชียงราย ทุ่มซื้อแพงขายถูก

"วิโรจน์ ลักขณาอดิศร" พรรคประชาชนแฉบนเวทีกรรมาธิการตำรวจ ชี้แก๊งสแกมเมอร์หลอกซื้อผลผลิตกาแฟเชียงรายราคาแพงและเทขายถูกเพื่อฟอกเงินที่หลอกโอนไปต่างประเทศ ชี้ลามไปธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร ฯลฯ วอนพาณิชย์-สรรพากรจังหวัดเร่งตรวจเข้มภาษี
#เชียงราย - วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ : ป้องกันก่อนตกเป็นเหยื่อ” โดยวิทยากรเข้าร่วมบรรยายหลายคนทั้งฝ่ายตำรวจ อัยการ และมีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาชน เข้าร่วมบรรยายด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ
นายวิโรจน์กล่าวว่าตนคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้จัก "สแกมเมอร์" กันแล้ว หลังจากแต่เดิมเคยรู้จักกับคำว่า "คอลเซ็นเตอร์" โดยแก๊งสแกมเมอร์นั้นทุกคนรู้แล้วว่าคือการหลอกลวงออนไลน์ มีเงินถูกหลอกไปเป็นจำนวนมาก โดยประเทศไทยถูกหลอกไปกว่า 115,300 ล้านบาท ซึ่งเงินสกปรกเหล่านี้ถูกหลอกให้โอนไปที่ประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว ฯลฯ สุดท้ายก็นำกลับมาฟอกในประเทศไทยอยู่ดี วันนี้ตนจึงมาเป็นวิทยากรเพื่อผนึกกำลังร่วมกับประชาชนและข้าราชการให้ทราบร่วมกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การหลอกเงินไป แต่เงินที่ถูกหลอกจะถูกนำกลับมาฟอกและทำลายธุรกิจไทยให้ย่อยยับ มีการถือครองครองธุรกิจ มีการซื้อขาย และสุดท้ายก็ใช้วิธีการตัดราคา การทุ่มตลาด จนทำให้ธุรกิจที่สุจริตหรือพ่อค้าแม่ค้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวกันมาอยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดราคาเช่นนี้ เมื่อธุรกิจสุจริตล้มไม่มีคนทำงาน บรรดาคนงานเหล่านั้นก็จะถูกหลอกให้ไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ต่อไป ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือการให้การศึกษา เพราะปัจจุบันยอมรับว่ามีเด็กๆ ทั้งมัธยม อาชีวศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ ถูกหลอกให้ไปเป็นบัญชีม้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่ผ่านมาทางตำรวจและอัยการได้มีการดำเนินคดีแล้วหลายราย
นายวิโรจน์กล่าวว่า กลุ่มขบวนการมีการนำเงินที่ไม่สุจริตมาซื้อผลผลิตกาแฟที่ จ.เชียงราย โดยไม่สนใจเรื่องกำไรเพียงแต่ต้องการฟอกเงิน ช่วงต้นเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอาจจะดีใจที่มีคนซื้อในราคาแพง แต่ในระยะยาวจะเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลเพราะเมื่อมีการซื้อสินค้าในราคาแพงเพื่อฟอกเงินผู้ประกอบการที่สุจริตก็ต้องกลับไปซื้อเมล็ดกาแฟในราคาแพงและไม่สามารถตั้งราคาเองได้อีก กลุ่มขบวนการยังเทขายผลผลิตในราคาถูกโดยยอมขาดทุนเพื่อเปลี่ยนเงิน 50 ล้านหากขายได้สัก 30-40 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มทุนของพวกมันแล้ว ตนจึงเรียกร้องสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สรรพากรจังหวัด ให้เข้าไปตรวจสอบว่ากลุ่มเหล่านี้เสียภาษีถูกต้องหรือไม่ ไม่ใช่มาเร่งรัดเอากับผู้ประกอบการที่สุจริตเพียงฝ่ายเดียว
ด้านนายฐากูร ยะแสง ส.ส.พรรคประชาชนอีกคน กล่าวว่า จ.เชียงรายน่าจะเป็นจังหวัดต้นทางโดยขบวนการใช้เงินที่ไม่สุจริตมาซื้อผลผลิตกาแฟโดยการปั่นราคาโดยไม่สนใจเรื่องกำไรเพียงแต่ต้องการยอดขายเพื่อให้ได้เงินที่สะอาดกลับคืนมา ปัจจุบันนอกจากผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟแล้วยังมีธุรกิจอื่นๆ ใน จ.เชียงราย ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนัก ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และค้าปลีก ซึ่งตนคิดว่าคงไม่ได้มีเฉพาะ จ.เชียงราย แต่คงกระจายไปทั่วประเทศแล้ว