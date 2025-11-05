“วิโรจน์” แจงปมเอาเงินเดือนผู้ช่วย สส.จ่ายให้ ปชช.ผู้สมัครสมาชิกพรรค เป็นความผิดส่วนตัว ปัดบกพร่องเชิงนโยบาย

“วิโรจน์” อ้าง ปมผู้ช่วย สส.ร่อนจดหมายแฉ เอาเงินเดือนจ่ายค่าสมาชิกพรรค เป็นความผิดส่วนบุคคล ไม่ใช่บกพร่องเชิงนโยบาย ยัน ปชน.ไม่เคยหลอกใครมาเป็นสมาชิก ลั่นถ้าจำเป็นก็ลงโทษตามสัดส่วน
วันที่ 5 พ.ย.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีการสมัครสมาชิกพรรคที่มีการตั้งข้อสงสัยว่า นำเงินเดือนผู้ช่วย สส.มาจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคว่า เรื่องนี้ เลขาธิการพรรคประชาชนได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสมัครสมาชิกแบบในกรณีดังกล่าว พรรคไม่มีนโยบายเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ยืนยันเช่นเดียวกัน ซึ่งตนคิดว่าหากมีปัญหาก็ว่าเป็นรายกรณีไป
เมื่อถามว่า มีการนำจดหมายของผู้ช่วย สส.มาเปิดเผยจะทำให้พรรคเสียหายหรือไม่ นายวิโรจน์ ระบุว่า ความเสียหายก็คงจะมี แต่ตนคิดว่าสามารถชี้แจงได้ ไม่ใช่เป็นความบกพร่องเชิงนโยบาย
“ผมก็เรียนตรง ๆ ทุกครั้ง แบบซื่อ ๆ ว่า สมาชิกเราก็เยอะ บุคคลที่เข้ามาร่วมกับเรามาก ยืนยันว่า นโยบายเราไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ถ้าเป็นความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่ได้หมายความว่า พรรคจะปฏิเสธ พรรคก็ต้องรับไว้แก้ไข ถ้ามีความจำเป็นต้องลงโทษตามสัดส่วน ผมว่า ก็ต้องดำเนินการกันไป“ นายวิโรจน์ กล่าว
เมื่อถามว่า แต่ในจดหมายผู้ช่วย สส. เขียนระบายถึงพรรค และกล่าวถึงเรื่องเงินด้วย นายวิโรจน์ กล่าวว่าตนเข้าใจว่าการทำงานในทีมจังหวัดก็มีข้อตกลงกัน อย่างใครจะบริจาคให้ใคร ใครเสียสละเงินทอง ทำงานร่วมกันอย่างไร ตนคิดว่า ก็เป็นข้อตกลงภายในจังหวัด และในเวลาต่อมาอาจจะมีความไม่พอใจ หรือปัญหาเกิดขึ้นได้ ตนยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหา ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความพึงพอใจเกิดขึ้นเลย แต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องบริหารอย่างตรงไปตรงมา ตามนโยบายพรรคไม่เคยมีการสั่งการที่ไม่สุจริตว่า ให้ไปเกณฑ์คนมาสมัครเป็นสมาชิก หรือไปหลอกเขามาสมัครสมาชิก ตนคิดว่าไม่มีจริง
เมื่อถามว่ามีหนอนบ่อนไส้หรือไม่ นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตามความตระหนักของแต่ละคน ก็รู้อยู่แล้วว่า การพูดคุยในพื้นที่ของพรรค มีการพูดคุยด้วยความสุจริตอยู่แล้ว และต้องระมัดระวัง ซึ่งตน และเพื่อนอีกหลายคนไม่ได้มีความกังวลอะไร