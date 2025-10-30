ป.ป.ช.เมืองคอน สอบพยานเอาผิด สส.กร่าง - บิ๊ก ตร.ช่วยเป่าคดีรุมกระทืบนักธุรกิจ พยานแฉข่มขู่ผู้เสียหายให้ถอนแจ้งความ

ป.ป.ช.ลงพื้นที่นครศรีฯ สอบพยานเอาผิด “สส.กร่าง”- “บิ๊ก ตร.” ช่วยเป่าคดีรุมกระทืบนักธุรกิจกลางงานบวช พยานแฉกลาง ผบก.เข้าข่มขู่ผู้เสียหายให้ถอนแจ้งความ มั่นใจพยานหลักฐานแน่นทั้งคลิปเสียง คำให้การเดิม ย้ำดิ้นไม่หลุดแน่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พนักงานไต่สวนและสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สอบพยานบุคคล กรณีที่มีการร้องเรียนเอาผิดจริยธรรม นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และประธานกรรมาธิการตำรวจ ข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีรุมทำร้ายนายนเรศ วงศ์เศรษฐกุล นักธุรกิจวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ กลางงานบวช โดยมีทั้งบันทึกประจำวัน คลิปเสียง และพยานแวดล้อมครบถ้วน แต่มีความพยายามถูกกดดันอย่างหนักให้ถอนแจ้งความ ทั้งจากครอบครัวของผู้ก่อเหตุ และจากการใช้อิทธิพลในพื้นที่
นางสาว อรัญญา จันทดี ทนายความ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้การว่าในวันที่พนักงานสอบสวนได้นัดผู้เสียหาย ไปให้ปากคำที่ ภวจ. นครศรีธรรมราช แต่ก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน ได้มีพล.ต.ต. จารุต ศรุตยาพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหาย นายอธิชาติ วงเศรษฐกุล พี่ชายผู้เสียหาย และตน โดยได้พูดจาในทำนองข่มขู่เชิงบังคับว่า คดีนี้ไม่มีพยานมาให้การ ขอให้ผู้เสียหายทำมาหากินดีกว่า และคดีที่ถูก ส.ส.ทำร้ายไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ปมนี้เอาออกเสีย แต่ให้ไปดำเนินคดีกับ ส.จ.น้องชายนายชัยชนะแทน
นอกจากนี้ระหว่างการสอบคำให้การ ยังมีการชี้นำแก้ไขให้เป็นไปตามที่พล.ต.ต. จารุต ต้องการทุกประเด็น ทำให้ผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนเกิดความลำบากใจต่อการกระทำของพล.ต.ต.จารุต ที่เข้ามาแทรกแซงคดี ทำนองข่มขู่เชิงบังคับไม่ให้ผู้เสียหายให้การพาดพิงถึงนายชัยชนะ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้เสียหายเคยแจ้งความและให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดไว้อย่างละเอียดแล้ว โดยระบุตัวบุคคล คือนายชัยชนะ เดชเดโช และนายพิชิตชัย เดชเดโช กับพวกไว้อย่างแจ้งชัดแล้ว
ส่วนคดีที่ร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมนายชัยชนะ ก็มีความคืบหน้าไปมาก เพราะพยานหลักฐาน ที่ปรากฏโดยทั่วไปแน่นหนามาก แม้พยานปากผู้เสียหายจะกลับคำให้การก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหักล้างคำให้การเดิมในวันแรก ในทันทีที่เกิดเหตุ รวมทั้งคลิปเสียงที่ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ยืนยันถึงข้อเท็จจริง ว่านายชัยชนะเป็นคนก่อเหตุ จึงเชื่อว่าดิ้นไม่หลุดเช่นกัน