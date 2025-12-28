xs
xsm
sm
md
lg

ยุทธการนี้มีเสียว พบดิลโด้ของทหารกัมพูชา ขณะเคลียร์พื้นที่หลังหยุดยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บนโซเชียลฯ แชร์คลิปพบอวัยวะเพศเทียม หรือดิลโด้ ของทหารกัมพูชาบรรจุในถุงพลาสติก ขณะทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชา

วันนี้ (28 ธ.ค.) หลังจากที่ทหารไทยและทหารกัมพูชาสงบศึกภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง มีผลเมื่อเที่ยงวันของวันที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา บนโซเชียลฯ แชร์คลิป เมื่อทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาในแนวรบจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีอวัยวะเพศเทียม หรือดิลโด้ ของทหารกัมพูชาบรรจุในถุงพลาสติก

ทหารไทยนายหนึ่งถึงกับโพสต์วีดีโอคลิปว่า "มารับอันนี้ด้วย ยุทธการนี้มีเสียว เอาไว้ทำไม มารับด้วยนะ"


กำลังโหลดความคิดเห็น