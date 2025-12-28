ยุทธการนี้มีเสียว พบดิลโด้ของทหารกัมพูชา ขณะเคลียร์พื้นที่หลังหยุดยิง

บนโซเชียลฯ แชร์คลิปพบอวัยวะเพศเทียม หรือดิลโด้ ของทหารกัมพูชาบรรจุในถุงพลาสติก ขณะทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชา
วันนี้ (28 ธ.ค.) หลังจากที่ทหารไทยและทหารกัมพูชาสงบศึกภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง มีผลเมื่อเที่ยงวันของวันที่ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา บนโซเชียลฯ แชร์คลิป เมื่อทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาในแนวรบจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีอวัยวะเพศเทียม หรือดิลโด้ ของทหารกัมพูชาบรรจุในถุงพลาสติก
ทหารไทยนายหนึ่งถึงกับโพสต์วีดีโอคลิปว่า "มารับอันนี้ด้วย ยุทธการนี้มีเสียว เอาไว้ทำไม มารับด้วยนะ"