กองทัพกัมพูชาไม่มารับศพทหารตัวเอง ทหารไทยขอนำออกจาก รพ.ตราดไปประกอบพิธีทางศาสนา

รอมา 10 กว่าวัน กองทัพกัมพูชาไม่ยอมมารับศพทหารตัวเอง นาวิกฯ ไทยติดต่อขอนำออกจาก รพ.ตราด ไปประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักมนุษยธรรม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 ธ.ค. 68 สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยประสานงานพื้นที่ตราด (นปพท.ตราด) กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดย น.อ.นพศิษฐ์ เพียรชอบ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเล จังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ ได้ดำเนินการติดต่อขอรับชิ้นส่วนอวัยวะศพของทหารกัมพูชา ซึ่งนำฝากไว้ที่โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 68
ทั้งนี้ ได้นำชิ้นส่วนอวัยวะศพดังกล่าวไปประกอบพิธีทางศาสนา ตามหลักมนุษยธรรม ณ สุสานสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (สงบนิรันดร์) ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด