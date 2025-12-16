xs
กปช.จต. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ 5 อำเภอ จ.ตราด แล้วหลังสถานการณ์ชายแดนอยู่ในระดับสามารถควบคุมได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด-  กปช.จต. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่  5 อำเภอของ จ.ตราด แล้วหลังสถานการณ์ชายแดนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อประมาณ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา ( 16 ธ.ค.) พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้เซ็นหนังสือยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดในพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.ตราด ประกอบด้วย อ.คลองใหญ่ ,บ่อไร่ ,แหลมงอบ,เขาสมิง และ อ.เมืองตราด เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏภัยคุกคามอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว 

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงให้ยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


