ครัวพระราชทานพร้อมเสิร์ฟ! กปช.จต.ตั้งโรงครัวช่วยผู้อพยพตราด วันแรกป้อน 1,800 กล่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 10 ธ.ค. 68 ที่จังหวัดตราด โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารให้แก่ประชาชนผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

กปช.จต.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการประกอบอาหาร ซึ่งจะดำเนินการประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ มื้อละ 600 กล่อง รวม 3 มื้อ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,800 กล่องต่อวัน ทั้งนี้ จะเริ่มประกอบอาหารตั้งแต่มื้อกลางวันของวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ในวันนี้มีรายการอาหาร จำนวน 2 มื้อ ประกอบด้วย มื้อกลางวัน ไก่ทอดกระเทียม และข้าวสวยร้อนๆ จำนวน 600 กล่อง

ส่วนในมื้อเย็น เป็นกะเพราหมูสับ-ไข่ต้ม และข้าวสวยร้อนๆ จำนวน 600 กล่อง

รวม 2 มื้อ จำนวน 1,200 กล่อง











