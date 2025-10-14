อิ่มอร่อยกับอาหารเจหลากเมนูที่ ห้องอาหารจินเจอร์

ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) ได้เพิ่มอาหารเจแสนอร่อยในรายการอาหารสำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ และบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันวันอาทิตย์ เพื่อให้บริการเป็นอาหารพิเศษสำหรับผู้ถือศีลกินเจตลอดเทศกาลกินเจทั้ง 9 วัน ในเดือนตุลาคม 2568
ทีมพ่อครัวจากห้องอาหาร จินเจอร์ ได้ตระเตรียมอาหารเจแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ปรุงอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นสลัดผักสด อาหารรับประทานเล่น หรือ อาหารจานหลัก มาให้บริการสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละวันตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ อาทิ ข้าวโพดทอด ลาบเต้าหู้เจ สำหรับอาหารจานหลัก อาทิ แกงเขียวหวานเต้าหู้และผัก หรือ เต้าหู้ผัดขิง
อิ่มอร่อยกับอาหารเจหลากหลายรายการตลอดเทศกาลกินเจปีนี้ที่ห้องอาหาร จินเจอร์ มีให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 29 ตุลาคม 2568 บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันจันทร์ถึงเสาร์ ราคาท่านละ 599++ บาท และบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันวันอาทิตย์ ราคาท่านละ 799++ บาทให้บริการเวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ส่วนบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ ราคาท่านละ 799++ บาท ให้บริการเวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น.
ห้องอาหาร จินเจอร์ ตั้งอยู่ที่ชั้นล็อบบี้ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือโทร +66 (0) 2 656 1555
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%