รมช.กลาโหมชื่นชมความกล้าหาญและเสียสละของทหารทุกนายป้องอธิปไตยไทย

สุรินทร์-พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนศรีสะเกษ พร้อมกล่าวชื่นชมความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 8 ธ.ค.) เวลา 11.00 น.ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ สังกัด หน่วย พัน.ร.13 (ฉก.1) ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ศรีสะเกษ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวชื่นชมความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ
พลโทอดุลย์ ได้กำชับให้หน่วยเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลรักษาพยาบาล พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว พร้อมทั้งย้ำว่ากระทรวงกลาโหมจะยืนเคียงข้างกำลังพลและครอบครัวในทุกสถานการณ์
หลังจากนั้นได้ลงมาพื้นที่ศูนย์อพยพ แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้อพยพในศูนย์พักพิงชั่วคราว พลโทอดุลย์ บุญธรรม ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์) โดยมี รศ.ดร.สำเนา เสาวกูล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ในฐานนะเจ้าของพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมภายในศูนย์พักพิง จุดรับริจาค และโรงครัวพระราชทาน
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทักทายประชาชนผู้อพยพ แม่ครัว และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนเข็มแข็ง อดทน เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงไว้