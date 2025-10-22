xs
กินเจโคราชคึกคัก โรงเจมูลนิธิสว่างเมตตาฯ เตรียมอาหารเจกว่า 10 เมนู รองรับ ปชช. 3,000 คนต่อวัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กินเจโคราชคึกคัก โรงเจมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) เตรียมอาหารเจกว่า 10 เมนูต่อมื้อรองรับประชาชนมารับประทานอาหารเจกว่า 3,000 คนต่อวัน ระดมแม่ครัว ปชช.จิตอาสา กว่า 20 คน ช่วยกันประกอบอาหารในแต่ละวัน

วันนี้ ( 22 ต.ค.68) ที่ ห้องอาหารภายในมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศค่อนข้างคึกคักหลังมีประชาชนแห่กันมารับประทานอาหารเจที่ทางมูลนิธิฯได้จัดเอาไว้ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2568 โดยทางมูลนิธิฯได้จัดเตรียมอาหารเจกว่า 10 เมนูต่อมื้อเพื่อรองรับประชาชนที่จะมารับประทานอาหารเจกว่า 3,000 คนต่อวัน อาทิ ผัดพริกแกงถั่ว ,แกงขี้เหล็ก , ขนมจีนแกงกะทิเจ, ต้มจับฉ่าย, กะเพราเจ, ผัดวุ้นเส้นเจ, ส้มตำผลไม้เจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้าวต้มกุ๊ย ผักดอง เอาไว้ให้ประชาชนได้รับประทานอีกด้วย


ในขณะเดียวกันภายในโรงครัวเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯและประชาชนจิตอาสาก็กำลังเร่งประกอบอาหารเจหลากหลายเมนูเอาไว้ในช่วงมื้อเที่ยง ซึ่งต้องใช้แม่ครัวกว่า 20 คน ในการช่วยกันประกอบอาหารเจในแต่ละวัน ๆ ละ 3 มื้อ โดยมื้อแรกนั้นแม่ครัวต้องเริ่มปรุงอาหารตั้งแต่ช่วงตี 4 เพื่อจะให้ทันช่วงเปิดโรงเจในมื้อเช้าเวลา 07.00 น. และต้องเร่งเตรียมวัตถุดิบสำหรับมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ในแต่ละวันจะแล้วเสร็จประมาณ 19.00 น.


สำหรับโรงเจมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นั้นจะเปิดบริการอาหารเจทั้งหมด 3 มื้อ โดยในมื้อเช้านั้นจะเปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. มื้อกลางวันจะเปิดเวลา 11.00 – 13.30 น. และในมื้อเย็นนั้นจะเปิดตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 นี้

















