มือปืนบุกยิงชาวบ้านไทรโยค เจ็บ 3 – ฉุดหญิงบาดเจ็บขึ้นรถหนี คาดฝีมือ “พระถอดจีวร”

กาญจนบุรี - คนร้ายขับกระบะบุกบ้านกลางหมู่บ้านแก่งระเบิด ไทรโยค เปิดฉากกระหน่ำยิง 6 นัด เจ็บ 3 ราย ก่อนฉุดหญิงบาดเจ็บขึ้นรถหลบหนี สุดท้ายพบทิ้งตัวไว้ที่สถานีอนามัยหนองปลา ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว เร่งล่าตัว คาดเป็นพระถอดจีวรลงมือก่อเหตุ
วันนี้ (24 ธ.ค.) พ.ต.ต.ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงชาวบ้านมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ภายในบ้านเลขที่ 106/1 หมู่ 6 บ้านแก่งระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ในที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายขับรถกระบะโตโยต้า วีโก้ แคป สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน บพ 8404 (ไม่ทราบหมวดจังหวัด) มาจอดหน้าบ้าน ก่อนมีปากเสียงกับเจ้าของบ้านอย่างรุนแรง จากนั้นได้เดินย้อนกลับไปหยิบอาวุธปืนแล้วยิงใส่หญิงรายหนึ่ง 1 นัด ก่อนลั่นไกต่อเนื่องรวม 6 นัด สร้างความแตกตื่นให้กับคนในบ้าน โดยมีการบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย ได้แก่ แม่ของหญิงสาวผู้ถูกยิง ลูกชายของหญิงสาว และหญิงสาวผู้ถูกยิง ซึ่งถูกคนร้ายบังคับฉุดขึ้นรถหลบหนีไปด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้นำหญิงสาวผู้บาดเจ็บไปปล่อยทิ้งไว้ที่สถานีอนามัยหนองปลา หมู่ 2 ต.วังกระแจะ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อนหลบหนีไป โดยกู้ภัยได้นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลไทรโยค
เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นพระสงฆ์รายหนึ่งที่ถอดจีวรออกมาแต่งกายคล้ายชาวบ้าน ชื่อ “พระเดช”
ขณะนี้ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สภ.ไทรโยค ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน โดยทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว และอยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนแรงจูงใจ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป