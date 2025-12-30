นักวิชาการชี้ "รูปปั้นเขมร" ไม่ใช่พระนารายน์แต่ยำรวม แค่เป็นสัญลักษณ์การเมืองการทหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ชี้รูปปั้นเขมรรุกแผ่นดินไทยที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี ไม่ใช่พระนารายน์ ลักษณะเอาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรไปยำมั่ว ไม่มีความรู้ด้านประติมานวิทยาเทวรูป หรือคติความเชื่อ เห็นอะไรก็ปั้นไว้ก่อน ชี้เป็นสัญลักษณ์การทหารและการเมือง
วันนี้ (30 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก NBT Connext ของศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์วีดีโอคลิปสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ระบุถึงรูปปั้นซึ่งฝ่ายกัมพูชาสร้างไว้บนแผ่นดินไทยที่กัมพูชารุกราน และทหารไทยเข้าทำลายบริเวณช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่สื่อกัมพูชานำเสนอข่าวทำให้ชาวอินเดียไม่พอใจ ความว่า
ผศ.ดร.สุรัตน์ กล่าวว่า ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทำลายพระนารายน์นั้น คติความเชื่อเรื่องพระนารายน์มาจากคัมภีร์ปุราณะ พระนารายน์มี 4 กร (มือ) แต่รูปปั้นองค์ที่ทหารไทยนำรถแบคโฮไปดัน ไม่ใช่พระนารายน์ เพราะมี 8 มือ และทรงพระปฎิมาเป็นการจำลองรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในศาสนาพุทธแบบมหายานถือลูกประคำ อัสมารา ไม่ใช่พระนารายน์แน่นอน เพราะพระนารายน์ไม่นับลูกประคำ ถือหม้อน้ำทำเป็นลูกระเบิด คัมภีร์ม้วนเหมือนสมัยก่อน ส่วนดอกบัวถือเป็นสัญลักษณ์ได้ และถืออะไรก็ไม่รู้
ลักษณะที่เห็นคือเลียนแบบอวโลกิเตศวร แต่ถ้าคนเข้าใจหลักประติมานวิทยา สัญลักษณ์ที่สำคัญจะต้องมีพระพุทธรูปสถิตอยู่บนศีรษะ เรียกว่า พระอมิตาภพุทธเจ้า แต่อันนี้ไม่มี ตนเข้าใจว่าคนเขมรปัจจุบันไม่มีความรู้ด้านประติมานวิทยาเทวรูป หรือคติความเชื่อ เขาอาจขาดองค์ความรู้ คือเห็นอะไรก็ปั้นไว้ก่อน อะไรที่เป็นศิลปะเขมรขอมโบราณก็ปั้นไว้ก่อนเป็นสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์นี้ เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานทหารเขมรที่อยู่บนอาร์มด้วย
ถ้ารูปปฎิมาแบบนี้ นักวิชาการดูก็รู้ว่าเลียนแบบอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในคติความเชื่อมหายาน การสร้างเทวรูปหรือพระพุทธรูปไม่ใช่สร้างกันมาลอยๆ แต่ต้องมีพิธีกรรม สร้างเพื่ออะไร สร้างตรงไหน สร้างขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดศรัทธาของมนุษย์ไหม สัญลักษณ์ของเทพเจ้า เทวรูปต่างๆ มันเป็นสัญลักษณ์การดึงดูดศรัทธา เป็นประติมานวิทยาที่ตัวแทน เราไม่เคยเห็นพระนารายน์ พระโพธิสัตว์จริงๆ หรอก แต่มันเป็นรูปสมมติ เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆ ใช่ไหม
ถามว่ามีคนไปไหว้ไหม (ไม่มี) สร้างขึ้นมามีพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนิกไหม (ไม่มี) เป็นสัญลักษณ์แห่งการทหารและการเมือง