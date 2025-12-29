ขาที่ 11 สัตตะโสมอีกแล้ว ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะเข้าเก็บกู้

วันนี้(29 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.08 น.เพจ กองทัพบก ทันกระแส โพสต์ข้อความว่า “สัตตะโสมอีกแล้ว ทหารไทยเหยียบกับระเบิดหลังเข้าเก็บกู้พื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป) กัมพูชาต้องชัดเจน เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด!”
มีรายงานว่า สำหรับทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ทราบชื่อคือ จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน สังกัด กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด เหยียบกับระเบิดสังหารบุคคลขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างพื้นที่สัตตะโสมที่ยึดคืนมาได้ แรงระเบิดส่งผลให้ขาซ้ายขาดและมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ตาซ้าย เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมะลู ก่อนส่งต่อ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประสานเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายด่วนไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์
ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานว่า กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่เขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยในขณะที่กำลังพลของ ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด พัน.ร.12 ได้เข้าทำการกวาดล้างทุ่นระเบิด เสริมสร้างความมั่นคง ณ.ที่หมาย ที่ฝ่ายเราเข้าควบคุมได้เพิ่มเติม ซึ่งมีทุ่นระเบิดฝั่งอยู่เป็นจำนวนมากโดยเมื่อเวลา 10.15 น. ขณะที่ จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน หัวหน้าชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ได้นำกำลังพลเจาะช่องและกวาดล้างทุ่นระเบิดตามเส้นทาง ภายในที่หมาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดครั้งที่ 11 นับจากความขัดแย้งไทย-กัมพูชาปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.2568 เป็นต้นมา โดยครั้งที่ 10 ทหารไทยเพิ่งประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่สัตตะโสม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนข้อตกลงหยุดยิงมีผลในตอนเที่ยงวันเพียงไม่กี่นาที ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ พลฯ นรินทร์ เงาไพร ได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย