ทภ.2 เผยกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสาหัส 1 นาย ถูกยิง 2 นาย ที่ช่องสัตตะโสม ก่อนหยุดยิง 14 นาที

กองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ กำลังพลเหยียบกับระเบิดอากาการสาหัส 1 นาย ถูกยิง 2 นาย พื้นที่สัตตะโสม ช่วง 14 นาทีก่อนหยุดยิง ขณะปฏิบัติการเสริมความมั่นคง สถาปนาแนววางกำลัง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2568 (เวลา 13.00 น.)
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและถูกยิงในพื้นที่สัตตะโสม เมื่อเวลา 11.46 น. พัน.ร.12 ได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชา ที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเขาสัตตะโสม
โดยระหว่างการกวาดล้าง พลฯ นรินทร์ เงาไพร ได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย
นอกจากนั้นมีกำลังพลถูกยิง จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.สิระศิก จิตบุญ ถูกยิงที่ฝ่ามือข้างซ้ายกับแขนข้างขวา และ ส.อ.สุขสันต์ โนนโพธิ์ ถูกยิงที่ต้นแขนด้านหลังข้างขวา ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาล และนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง
สำหรับการปฏิบัติต่อที่หมาย อยู่ในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่ เพื่อการสถาปนาเป็นแนวการวางกำลังของฝ่ายเราต่อไป