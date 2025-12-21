ทภ.1 สรุปสถานการณ์ กัมพูชาเสริมที่มั่นยิงปืนใหญ่ใส่ฝ่ายเราต่อเนื่อง ไทยเปิดปฏิบัติการฝั่งตรงข้าม 4 อำเภอ ขอประชาชนงดเข้าพื้นที่

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่สระแก้ว เข้าสู่วันที่ 14 กัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่นพื้นที่บ้านคลองแผง-หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ฝ่ายเราต่อเนื่อง ฝ่ายไทยเปิดปฏิบัติการต่อที่หมายฝั่งตรงข้าม 4 อำเภอ ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 21 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 14 โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่
1.พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา : ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น มีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง และตรวจพบการนำรถถังเข้ามาประจำการในพื้นที่
2.พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และได้ใช้อาวุธยิง RPG, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังที่มั่นของฝ่ายเราเป็นระยะๆ
3. พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และมีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด มายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จึงประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน 4 อำเภอชายแดน จ. สระแก้ว งดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตนและให้อพยพไปยังศูนย์ฯ ตามที่ทางราชการจัดให้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้รับฟังข่าวสารและติดตามการแจ้งประกาศจากส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ