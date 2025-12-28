ชาวอินโดนีเซียขอบคุณกองทัพไทย ชื่นชมบทบาทปราบแก๊งสแกมเมอร์–พนันออนไลน์ในกัมพูชา

เพจ Army Military Force เผยข้อความชาวอินโดนีเซีย แสดงความขอบคุณกองทัพไทย หลังมีส่วนสำคัญในการทลายศูนย์สแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนรุ่นใหม่
วันนี้ (28 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” ได้เผยแพร่ข้อความจากชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง ซึ่งออกมาแสดงความขอบคุณและชื่นชมบทบาทของกองทัพไทย ในการดำเนินการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และศูนย์พนันออนไลน์ในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งก่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อความดังกล่าวระบุว่า การทลายศูนย์หลอกลวงและการพนันออนไลน์ของกองทัพไทย ได้ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกล่าวขอบคุณอย่างสุดซึ้ง และอวยพรให้กองทัพไทยประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้รัฐบาลอินโดนีเซียจะระบุว่าปัญหาการพนันออนไลน์และการหลอกลวงลดลงจากความพยายามภายในประเทศ แต่ในความเป็นจริง กองทัพไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค และได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกว้างขวาง