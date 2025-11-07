อย่างเอา!วัยรุุ่นอินโดฯโทรแจ้งตำรวจจับแม่ โมโหถูกตีสั่งสอนเอาแต่เล่นมือถือ

วัยรุ่นวัย 17 ปีชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง โทรศัพท์แจ้งความกับตำรวจ ขอให้จับกุมผู้เป็นแม่ หลังถูกมารดาตีสั่งสอน กรณีที่ไม่ยอมปูที่หลับที่นอน มัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ณ บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองมาลัง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งให้รีบเข้าไปรับประกันความปลอดภัยของทั้ง 2 ฝ่าย
โฆษกตำรวจยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว และเน้นย้ำว่ามันมีบ่อเกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างแม่กับลูกชาย อ้างอิงข้อมูลของตำรวจ ผู้เป็นแม่ขอให้ลูกปูผ้าห่มและกางเตียงให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามลูกชายเพิกเฉยคำสั่ง และเอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ
พฤติกรรมของลูกชายทำให้ผู้เป็นแม่อารมณ์เสีย คว้าไม้กวาดไล่ตีเขา ส่งผลให้บริเวณแขนและต้นขามีแผลถลอก "ทั้ง 2 ฝ่ายยอมประนีประนอม และตกลงคลี่คลายประเด็นปัญหาเป็นการภายใน"
หลังลงไม้ลงมือ คุณแม่กลับไปทำงานต่อในสวน ส่วนคนลูกรุดแจ้งความกับตำรวจ ผ่านสายด่วนฉุกเฉิน
ต่อมาตำรวจท้องถิ่น นำตัวแม่และลูกคู่นี้ไปยังอาคารชุมชนแห่งหนึ่ง เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในขณะที่ตำรวจเน้นย้ำว่าประเด็นพิพาทภายในครอบครัว ควรจัดการผ่านการพูดคุยก่อนเป็นลำดับแรก และเจ้าหน้าที่จะเข้าแทรกแซงกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น
(ที่มา:เวิลด์ออฟบัซ)