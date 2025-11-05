กองทัพไทย เผยภาพทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกลับที่ตั้งภายใต้การตรวจสอบของ AOT

กองทัพไทย เผยภาพทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธหนักระยะที่ 1 จากจังหวัดพระวิหาร กลับที่ตั้ง จ.กำปงสปือ ภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ฝ่ายกัมพูชา
กองทัพไทยรายงานว่า วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 คณะทำงานประสานงาน กระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมด้วย คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team : AOT) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการระยะที่ 1 ของการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก และยุทโธปกรณ์ทำลายล้างกลับสู่ที่ตั้งเดิมในพื้นที่ จังหวัดกำปงสปือ
อาวุธหนักดังกล่าวได้ถูกถอนออกจากพื้นที่ อำเภอจอมกระสานต์ และอำเภอรังเวียง จังหวัดพระวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.45 น. ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม GBC (General Border Committee) ซึ่งเป็นไปตามแผนการเคลื่อนย้ายทั้งสองฝ่าย โดยไทยและกัมพูชา ได้เห็นชอบร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การอำนวยความสะดวก และการตรวจสอบของคณะผู้แทนทั้งสองประเทศ และคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมบรรยากาศแห่งสันติภาพบนพื้นฐานของความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน