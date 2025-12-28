“กองทัพภาค2” แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อนุญาตปชช.กลับบ้าน ไม่พบยั่วยุยังเฝ้าระวังเข้ม

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เผยผลประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เห็นพ้องผ่อนคลายสถานการณ์ตามแนวชายแดน อนุญาตให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับภูมิลำเนาและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ยังไม่พบยั่วยุ ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ย้ำยังคงเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
วันนี้ (28 ธ.ค.) เพจ “ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2”รายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบ สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา และประกอบอาชีพตามปกติในพื้นที่ฝั่งของตนเองได้โดยเร็ว
รายงานระบุว่า สถานการณ์โดยรวมมีความปลอดภัย ไม่พบการยั่วยุหรือการปฏิบัติการที่เป็นภัยต่อกัน ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองอย่างเหมาะสม ส่งผลให้บรรยากาศตามแนวชายแดนมีแนวโน้มดีขึ้น
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับพื้นที่ ปฏิบัติตามแผนและแนวทางที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ขอให้แจ้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยทหารในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. 1374 ทันที
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและช่องทางประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 2 อย่างใกล้ชิด