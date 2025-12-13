ทัพภาค 2 สรุป ไทยยึดได้ เนิน 677-ช่องเปรอ-ช่องระยี-ช่องปลดต่าง-ซำแต คุม “ช่องคนา” ได้ตามเป้าหมาย แต่เขมรยังโต้

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ 13 ธ.ค. ไทยยึดได้ เนิน 677-ช่องเปรอ-ช่องระยี-ช่องปลดต่าง-ซำแต กำลังเสริมความมั่นคง ส่วนช่องคนาควบคุมได้ครบ 4 ที่หมายตามแผน แต่กัมพูชายังตอบโต้ด้วย BM-21 โดรนพลีชีพ พื้นที่ปราสาทตาควายเขมรยังโจมตีหนัก ต้องรบกันต่อ ขอประชาชนอย่าเพิ่งกลับพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2568 (เวลา 18.00 น.)
สถานการณ์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา สถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียด โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ ปืนใหญ่ โดรนพลีชีพ และจรวด BM-21 ควบคู่กับความพยายามแทรกซึมและเพิ่มเติมกำลังในบางพื้นที่ ฝ่ายเรายังสามารถควบคุมพื้นที่เดิม นอกจากนั้นยังยึดพื้นที่ยึดได้เพิ่มเติม และทำการตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อมาเมื่อเวลา 08.30 น. ฝ่ายกัมพูชาได้ยิง จรวด BM-21 เข้าใส่บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย กองทัพภาคที่ 2 จึงขอประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรง
การปฏิบัติที่สำคัญในวันนี้ ฝ่ายเราสามารถยึดควบคุมเนิน 677, ช่องเปรอ, ช่องระยี, ช่องปลดต่าง, พื้นที่ซำแต กำลังเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
ช่องคนา กำลังฝ่ายเราสามารถเข้าควบคุมได้ครบทั้ง 4 ที่หมายตามแผน มีการใช้ระเบิดทำลายบันไดส่วนบน ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วย จรวด BM-21 และ โดรนพลีชีพ ต่อกำลังฝ่ายเรา ปัจจุบันกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณบันได
พื้นที่ปราสาทตาควาย ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเรา ด้วยปืนใหญ่, BM-21 และโดรนพลีชีพ อย่างหนัก ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธวิถีโค้ง และเครื่องบินทิ้งระเบิด สถานการณ์ยังไม่จบ ยังคงต้องรบต่อไป
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นการชั่วคราว และขอให้พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไป พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด