ตั้งท่าเตรียมถล่ม!แฉเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐฯบินโฉบใกล้เวเนฯ ท่ามกลางข่าวลือยกทัพเปลี่ยนการปกครอง

เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B อย่างน้อย 1 ลำของสหรัฐฯ บินเหนือทะเลแคริบเบียนนอกชายฝั่งของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดี(23ต..) อ้างอิงข้อมูลติดตามเที่ยวบิน ถือเป็นการสำแดงกำลังของอากาศยานแห่งกองทัพอเมริกาครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลยกทัพเปลี่ยนการปกครอง โดยใช้ข้ออ้างเล็งเป้าเล่นงานแก๊งอาชญากรรมในประเทศแห่งนี้
เที่ยวบินเครื่องบินทิ้งระเบิด ซึ่งต่อมา ทรัมป์ พยายามแก้ต่างๆอันเป็นเท็จว่าไม่ได้เกิดขึ้น มีขึ้นในขณะที่วอชิงตันกำลังดำเนินยุทธการทางทหารจัดการกับพวกที่พวกเขากล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในภูมิภาค การประจำการกองกำลังที่โหมกระพือความกังวลในเวเนซุเอลา ว่าเป้าหมายในท้ายที่สุดของมัน ก็คือการเปลี่ยนการปกครองในการากัส
ข้อมูลจาก Flightradar24 เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน เผยให้เห็นว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B ลำหนึ่ง บินเข้าหาชายฝั่งเวเนซุเอลา ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี(23ต.ค.) ก่อนเลี้ยวกลับและมุ่งหน้าไปทางเหนือ หลังจากนั้นก็หายไปจากจอ
เมื่อถูกถามระหว่างร่วมกิจกรรมหนึ่งในทำเนียบขาว ว่าสหรัฐฯส่งเครื่องบิน B-1B เข้าไปให้เวเนซุเอลาหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "มันเป็นเท็จ" แต่บอกว่า "อเมริกาไม่พอใจเวเนซุเอลาในหลายๆเหตุผล"
เที่ยวบินล่าสุดนี้มีขึ้นราว 1 สัปดาห์ หลังจากฝูงบิน B-52 ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ บินวนรอบๆชายฝั่งเวเนซุเอลา เป็นเวลาหลายชั่วโมง
กองทัพสหรัฐฯให้คำจำกัดความภารกิจนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวอชิงตัน ในการดำเนินการเชิงรุกป้องกันภัยคุกคามจากศัตรู ยกระดับการฝึกฝนลูกเรือ และรับประกันว่ากองกำลังนานาชาติมีความพร้อม ถ้าจำเป็นต้องตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความท้าทายใดๆ
ที่ผ่านมา สหรัฐฯใช้งานฝูงบินล่องหนและเรือของกองทัพเรือในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความพยายามต่อต้านยาเสพติด แต่ยังไม่เผยแพร่หลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป้าหมายทั้งหลายที่เล่นงานไปนั้น อันประกอบด้วยเรือ 8 ลำและเรือกึ่งดำน้ำลำหนึ่ง กำลังลักลอบขนยาเสพติด
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 37 ราย
ผลของปฏิบัติการดังกล่าว ได้โหมกระพือความตึงเครียดในภูมิภาค โดยเวเนซุเอลากล่าวหาสหรัฐฯกำลังวางแผนโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้ซึ่งกล่าวในวันพุธ(22ต.ค.) ว่าประเทศของเขามีขีปนาวุธแบบประทับบ่ายิงจากพื้นผิวสู่อากาศที่ผลิตโดยสหรัฐฯ จำนวน 5,000 กระบอก ไว้ตอบโต้กองกำลังอเมริกา
(ที่มา:เอเอฟพี)