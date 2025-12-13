"สันติกี่โมง!" กู้ภัยแฉคลิปนาทีช่วยเหยื่อ BM-21 หลังกัมพูชายิงถล่มบ้านเรือนคนไทย-ย้ำพื้นที่ไม่ปลอดภัย

ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงจรวด BM-21 โจมตีเข้าใส่บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้มีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวนหลายราย และมีผู้บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น "แขนขาด" อีก 2 ราย ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการ "ยิงมั่วทำร้ายประชาชน"
จากกรณี ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวนหลายราย และบาดเจ็บสาหัส แขนขาดอีก 2 ราย
ล่าสุด วันนี้ (13 ธ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่โดนจรวด BM-21 พร้อมระบุข้อความว่า
"นี่ไง ประชาชน เค้าไม่ได้มี อาวุธมาต่อสู้กับพวกมึง สันติ สันติกี่โมง ว๊ะ มึงมันยิงมั่วมึงมันทำร้ายประชาชนไอ่เขมร คลิปที่ลงเพื่อประนามพวกมึง และเน้นย้ำถึงประชาชนที่ยังไม่อพยบออกมาเถอะ มันยิงมั่วพื้นที่อยู่ไม่ปลอดภัย"