“ฮุนเซน” เล่นเกม? กักคนไทยเป็นโล่มนุษย์ เกือบ 8 พันคนในปอยเปต อดกลับบ้าน

คนไทยเกือบ 8 พันคนในปอยเปต อดเดินทางกลับบ้าน หลังมหาดไทยกัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านให้กลับ แม้ฝ่ายไทยส่งคนกัมพูชากลับประเทศผ่านด่านคลองลึก-ปอยเปตแล้วกว่า 7 พันคนหลังเกิดการปะทะรอบ 2 ด้าน กอ.รมน.-สถานทูตไทยต้องช่วยกันประสาน จนมหาดไทยกัมพูชายอมแล้ว แต่ล่าสุด “ฮุนเซน” สั่งระงับการเดินทางข้ามแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ อ้างเพื่อความปลอดภัย
วันนี้(13 ธ.ค.) มีรายงานว่าจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา นอกเหนือจากการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้ว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1 โดย พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาค1/ผอ.รมน.ภาค 1 ได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ขณะเดียวกันก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่ว่า มีแรงงานชาวกัมพูชาที่ตกค้างอยู่ฝั่งไทย ต้องการเดินทางกลับประเทศเช่นกัน จึงได้ประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการด้านมนุษยธรรมตามนโยบาย กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน
สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือชาวกัมพูชาและชาวไทยกลับภูมิลำเนาของประเทศตนเอง
โดยในหนังสือระบุว่า สถานทูตไทย ขอเรียนให้ทราบว่าจำนวนตัวเลขล่าสุดของพลเมืองไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งอยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แสดงเจตจำนงที่จะข้ามพรมแดนกลับสู่ประเทศไทยผ่านด่านชายแดนปอยเปต ด้วยเหตุนี้สถานทูตไทยจึงขอความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยในการช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนของพลเมืองไทยเพื่อที่จะให้พวกเขาได้กลับสู่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัย
สถานทูตไทย ขอถือโอกาสนี้ในการย้ำเตือนกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาด้วยความนับถืออย่างสูงสำหรับการช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรมของประเทศไทย
มีรายงานของ กอ.รมน.ระบุว่า การช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม ของประเทศไทยนั้น ตั้งแต่ 10 ธ.ค.2568 ตามการประสานงานของ กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยได้ดำเนินการส่งชาวกัมพูชากลับประเทศแล้วจำนวน 7,118 คน ขณะที่มีพลเมืองไทยรอกลับจากฝั่งกัมพูชา 7,000-8,000 คน
ต่อมา มีรายงานว่า เวลา 12.20 น. วันนี้ ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าฝั่งกัมพูชายอมแล้ว และเตรียมส่งคนไทยกลับประเทศผ่านด่านปอยเปต ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนคลองลึก อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ของประเทศไทยช่วงบ่ายวันนี้ แต่ก็ต้องจับตาดูอีกว่าสุดท้ายจะยอมส่งคนไทยกลับมาจริงหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อเวลา 13.55 น.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ให้รัฐบาลกัมพูชาสั่งระงับการเดินทางข้ามแดนของประชาชนทั้งของไทยและของกัมพูชา อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้ได้รับอันตรายระหว่างการเดินทาง โดยให้คนกัมพูชาที่ทำงานในไทยอยู่ในประเทศไทยไปก่อน ส่วนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาก็ให้พำนักอยู่ในกัมพูชาต่อไปเช่นกัน