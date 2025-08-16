ทัพภาค 1 แจงเหตุไม่โจมตีปอยเปต ชี้เป็นพื้นที่ชุมชน เป้าหมายกองทัพมุ่งปกป้องอธิปไตย-ผลักดันทหารกัมพูชา ปัดเกี่ยวข้องผลประโยชน์

ทัพภาค 1 แจง หวังเน้นย้ำปมไม่โจมตีบ่อนคาสิโน-รังคอลล์เซนเตอร์ ปอยเปต ชี้ชายแดน สระแก้ว เป็นชุมชน 2 ชาติ ทัพ 1 เน้นปกป้องอธิปไตย-ผลักดันทหารกัมพูชา ออกจากดินแดนไทย ชี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการรอง เท่านั้น ยัน ไม่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ชายแดน หลังโซเชี่ยลฯ และบางสื่อ จับจ้องไปที่ แม่ทัพภาค1
กองทัพภาคที่ 1 ออกเอกสารชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม โดยตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่มีการใช้กำลังกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในฝั่งปอยเปต เช่น บ่อนกาสิโนและคอลเซ็นเตอร์ โดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน และหากเป้าหมายเหล่านี้ถูกทำลายจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบการชาวไทยที่อาจเป็นหุ้นส่วนด้วยนั้น กองทัพภาค 1 ชี้แจงว่า ข้อเท็จจริง กองทัพบกได้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการหลักและรอง ในหลายส่วน ได้แก่ พื้นที่ปฏิบัติการหลัก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 พื้นที่ปฏิบัติการรอง ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังจันทบุรี-ตราดของกองทัพเรือ โดยมีการสั่งการใช้กำลังตามสายการบังคับบัญชา และพิจารณาจากความเร่งด่วนในการอำนวยการยุทธ
ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นทั้งสองประเทศ ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 2
ดังนั้น กองทัพภาคที่ 1 จึงมุ่งเป้าหมายการโจมตีไปที่สิ่งปลูกสร้างทางทหารที่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎการปะทะ (Rules of Engagement) ของฝ่ายทหารอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนเป็นสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมของฝ่ายไทยในการปกป้องอธิปไตย และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า ยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรอบด้าน ไม่ใช่เพียงแค่การใช้กำลังทางทหารเท่านั้น รวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีชาวกัมพูชา เข้ามาอยู่อาศัย
โดยแผนดังกล่าว ได้ถูกนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรนานาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอย่างเป็น องค์รวม (Comprehensive Solution) ที่ซับซ้อนกว่าการใช้มิติทางทหารเพียงอย่างเดียว และจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้บิดเบือนบนเวทีระหว่างประเทศได้
ในส่วนของการปิด-เปิดจุดผ่านแดน ได้ดำเนินการตามสั่งการของของรัฐบาล ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
เป้าหมายสูงสุดคือ การรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยทุกคน