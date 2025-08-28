“จิรายุ” จวก “เขมร” อย่าแถว่าไม่เกี่ยวทุ่นระเบิด หลักฐานชัดเจนลอบวางในเขตไทย รัฐบาลไทยพร้อมตอบโต้เอาผิดทุกช่องทาง

“จิรายุ” ย้ำ “เขมร” อย่าแถว่าไม่เกี่ยวทุ่นระเบิดที่ทำทหารเสียขาเมื่อวาน เหตุพบเป็นกับระเบิดใหม่ที่ลักลอบฝัง ละเมิดอธิปไตยของไทยและข้อตกลงหยุดยิงชัดเจน มีพยานหลักฐานจำนวนมากจนทำทหารบาดเจ็บสาหัสเป็นครั้งที่ 6 ย้ำรัฐบาลไทยพร้อมตอบโต้ และเอาผิดทุกช่องทาง
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568) เวลา 11.30 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ศบ.ทก. กล่าวว่า รัฐบาลไทยขอประณามการกระทำของกัมพูชาอย่างรุนแรงภายหลังเหตุการณ์ทหารไทย “พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง” ประจำการพื้นที่บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 เมื่อวันพุธที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา จนต้องสูญเสียขาและทุพพลภาพถาวร นับเป็นรายที่ 6 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 และอีก2 นายได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค Regional Border Committee (RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทยกับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “ความไม่จริงใจ” ของฝ่ายกัมพูชาในการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง อีกทั้งยังเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากจุดลาดตระเวนที่เกิดเหตุอยู่ในดินแดนของไทย และในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีกำลังพลไทยเหยียบกับระเบิดถึง 6 ครั้ง ถือเป็นการกระทำโดยเจตนา ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้กับระเบิดสังหารบุคคล ที่ขัดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล และไร้ซึ่งไร้มนุษย์ธรรมอย่างชัดแจ้ง
นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแถลงข่าวของรัฐบาลกัมพูชาเช้านี้ที่ออกมาปฏิเสธว่าเป็นกับระเบิดเก่าในสมัยสงครามนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเก็บกู้กับระเบิดไปหมดแล้ว อีกทั้งกับระเบิดที่พบก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีหลบเลี่ยงเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาจำนนต่อหลักฐาน ที่พบมาโดยตลอดแต่ยังใช้วิธีปฏิเสธอย่างไม่มีความรับผิดชอบ เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบกับอนุสัญญาออตตาวา
รัฐบาลไทยยืนยันตามข้อมูลจากกองทัพบกว่า ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่พบเป็นการวางใหม่ ไม่ใช่ของเก่าตกค้างจากสงคราม พร้อมมีหลักฐานชัดเจนจากกองทัพบก ที่เผยว่ามีการโพสต์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์โดยอินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายที่มีภาพทุ่นระเบิด PMN-2 และคลิปจากโทรศัพท์ที่ทหารกัมพูชาทิ้งไว้ในพื้นที่ภูมะเขือที่สอนการวางทุ่นระเบิดดังกล่าว รวมถึงมีการตรวจพบทหารกัมพูชาปฏิบัติการดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตกของเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย
ทั้งนี้ รายงานโดยกองทัพบกพบว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีกำลังพลไทยเหยียบกับระเบิดถึง 6 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 บริเวณช่องบก จ.อุบลราชธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่รอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ และล่าสุด วานนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
"ขอย้ำว่า ประเทศไทยจะดำเนินการทุกช่องทาง ทั้งการตอบโต้ที่เหมาะสมและ ทางการทูต กฎหมายระหว่างประเทศ และกลไกทวิภาคี เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากฝ่ายกัมพูชาและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างถึงที่สุด" นายจิรายุกล่าว