สื่อเขมรปัด "เตีย เซ็ยฮา" ขอหยุดยิง อ้างแค่สนับสนุนการประชุม GBC ให้เป็นไปตามแถลงการณ์ประธานอาเซียนเท่านั้น

สื่อเขมรปฏิเสธข่าวขอหยุดยิง อ้างหนังสือ “เตีย เซ็ยฮา” ส่งถึง รมว.กลาโหมของไทย เพื่อสนับสนุนการประชุม GBC ให้เป็นไปตามแถลงการณ์ของประธานอาเซียนเมื่อ 22 ธ.ค.เท่านั้น ชี้ฝ่ายไทยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนกระทบความเข้าใจของสาธารณะต่อท่าทีที่แท้จริงของกัมพูชา
วันนี้(24 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจสำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนางฮุน มานา ลูกสาวนายฮุนเซน ได้โพสต์รายงานปฏิเสธรายงานข่าวจากฝั่งไทยที่ระบุว่า พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ทำหนังสือถึง พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเพื่อขอหยุดยิง เป็นการรายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริง
Kampuchea Thmey Daily ระบุว่า หนังสือที่ พล.อ.เตีย เซ็ยฮา ส่งถึง พล.อ.ณัฐพล ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป กัมพูชา–ไทย (General Border Committee: GBC) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ตามแถลงการณ์ของประธานอาเซียน ซึ่งเผยแพร่ภายหลังการประชุมพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างกัมพูชาและไทย ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา
การยืนยันดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝ่ายไทยได้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับท่าทีที่แท้จริงของกัมพูชาในการแสวงหาทางออกของความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ในหนังสือที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วม GBC ฝ่ายไทยนั้น พลเอก เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการเจรจาและแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดน
แถลงการณ์ของประธานอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อการหารือเกี่ยวกับการกลับมาดำเนินการหยุดยิงและการยุติการสู้รบ ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความหวังต่อการลดระดับความตึงเครียดในระยะเริ่มต้น
ในสาระของการหารือ กัมพูชาได้เสนอให้การประชุม GBC มุ่งเน้นวาระสำคัญหลายประการ ได้แก่ การยุติการสู้รบทุกรูปแบบโดยทันที การเคารพและปฏิบัติอย่างครบถ้วน ตามข้อตกลงหยุดยิงลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 รวมถึงแถลงการณ์ร่วมกรุงกัวลาลัมเปอร์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ได้บรรลุภายใต้กรอบเดียวกัน
อีกหนึ่งวาระเร่งด่วนคือ การเอื้ออำนวยให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบ สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และปราศจากการขัดขวาง พร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนการฟื้นฟูกลไกที่มีอยู่ภายใต้กรอบดังกล่าวโดยทันที รวมถึงกระบวนการกำหนดเขตแดน และความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม