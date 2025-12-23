กบน.ลดราคาเบนซิน-ดีเซลลงลิตรล50สต.

กบน.ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯสำหรับดีเซลลง 20สต./ลิตร และให้ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายดีเซลและเบนซินหน้าปั๊มลงลิตรละ 50สต./ลิตร
รายงานข่าวจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 20 สตางค์ต่อลิตร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินหน้าสถานีบริการน้ำมันลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็น 30.44 บาทต่อลิตร จากเดิม 30.94 บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สามารถลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันลงได้ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพลังงาน ในการดูแลภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานในประเทศ
สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2568 กองทุนน้ำมันฯ ติดลบอยู่ที่ 8,455 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 31,291ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 39,746 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ จะทำให้รายรับน้ำมันดีเซลลดลงเหลือประมาณวันละ 145.45 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 159.21 ล้านบาท ขณะที่รายรับจากกลุ่มน้ำมันเบนซินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ประมาณวันละ 90.86 ล้านบาทเท่าเดิม