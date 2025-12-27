กนย.ไม่พอใจฝ่ายบริหารไทยพีบีเอส แถลงปมใช้รถหลวง ตีกลับผลสอบสวน ให้ “วันชัย” สอบใหม่ พร้อมเบรก “ก่อเขต” นั่งรอง ผอ.

เผย กนย.ไทยพีบีเอส บางคนไม่พอใจฝ่ายบริหารออกแถลงการณ์แจงคดีใช้รถหลวง โดยไม่แจ้งให้ทราบ ทำคนทั่วไปเข้าใจว่ารับรู้-เห็นชอบด้วย พร้อมตีกลับผลสอบ หลัง “วันชัย” สรุปไม่มีความผิด สั่งสอบเพิ่ม พร้อมเบรก “ก่อเขต จันทรเลิศรักษ์” นั่งรอง ผอ.ส.ท.ท. เหตุเรื่องร้องเรียนยังไม่ได้ข้อยุติ
จากกรณีที่พนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้ยื่นคพร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวหาผู้บริหารเรื่องการใช้รถยนต์ขององค์กรในงานส่วนตัว ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ล่าสุด แหล่งข่าวจาก ส.ส.ท.ได้เปิดเผย สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ส.ส.ท.ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่ผู้บริหารถูกกล่าวหาใช้รถหลวงไปงานส่วนตัว ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นของฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) ที่ไม่ทราบว่าจะมีการออกแถลงการณ์ดังกล่าว
“ทราบมาว่า มี กนย.บางคน ไม่พอใจที่ทางฝ่ายบริหารได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการกล่าวหาพนักงานฝ่ายบริหารใช้รถส่วนกลาง ทั้ง ๆ ที่ มีเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้ว เพราะการออกแถลงการณ์ในนาม ส.ส.ท.ซึ่งหมายถึงองค์กรทั้งหมด ทำให้คนทั่วไปเข้าใจ ว่า กนย. รับรู้และเห็นชอบกับแถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว ขณะที่ฝ่ายบริหารไม่เคยแจ้งให้ กนย.รับทราบ” แหล่งข่าวใน ส.ส.ท.กล่าว
แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ในการประชุม กนย. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้รายงานผลการสอบสวนเรื่องการใช้รถส่วนยนต์ ส่วนกลางของพนักงาน ทั้ง ๆ ที่มีเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้วให้ กนย. พิจารณา โดยสรุปว่า การใช้งานรถยนต์ส่วนกลางเป็นการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่มีความผิด
อย่างไรก็ตาม กนย. เห็นว่า รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่ครบถ้วน จึงมีมติให้ นายวันชัยไปสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อนำมาเสนออีกครั้งหนึ่ง
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในการประชุมวันเดียวกัน นายวันชัย ได้เสนอแต่งตั้ง นายก่อเขต จันทรเลิศรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าว ซึ่งถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวเป็นรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ฝ่ายข่าว แต่ กนย.ยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว เพราะเห็นว่าข้อกล่าวหาในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลางยังไม่ได้ข้อยุติ