มีอีกเพียบ! พนง.ไทยพีบีเอส แฉทุจริตในองค์กร ปมใช้รถหลวงไปงานส่วนตัว-ขโมยแบตเตอรี่ขาย งง “วันชัย” จ่อเสนอคนถูกร้องเรียน ขึ้นรอง ผอ.

พนักงานไทยพีบีเอส แฉทุจริตในองค์กรมีอีกเพียบ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคไทยพีบีเอส เคยใช้รถหลวงไป-กลับบ้านตัวเอง พนักงานวิศวะขโมยแบตเตอรี่ถูกคณะกรรมการมีมติให้ออก แต่กลับมีการสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนใหม่ ตั้งคําถามทําไม ผอ.ไทยพีบีเอส ไม่ชี้แจงเรื่องใช้รถหลวงไปอบรมส่วนตัว แต่กลับเตรียมเสนอเป็นรอง ผอ.ไทยพีบีเอส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลังมีข่าว 3 ผู้บริหารไทยพีบีเอสถูกพนักงานร้องเรียนเรื่องการใช้รถหลวงในงานส่วนตัว ล่าสุด แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ในยุคของอดีตผู้อํานวยการไทยพีบีเอส รศ.วิลาสินี พิพิธกุล มีกรณีพนักงานระดับหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องการใช้รถหลวงไปกลับบ้านพักตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน โดยภายหลังมีการตั้งกรรมการสอบมีเพียงแค่การลงโทษตักเตือนเท่านั้น โดยไม่มีการเอาผิดทางวินัยร้ายแรงแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องดังกล่าวใกล้เคียงกับกรณีของ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าวที่ใช้รถไปอบรมส่วนตัวในการศึกษาหลักสูตร บยสส.ที่มีการขอรถไปรับส่งสนามบิน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่หน่วยงานส่งไปอบรมแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังมีพนักงานร้องเรียนกรณีของนายก่อเขตใช้รถหลวงดังกล่าวแล้ว นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อํานวยการไทยพีบีเอส ได้มีการให้สัมภาษณ์กับ “สํานักข่าวอิศรา” โดยนายวันชัยพูดในประเด็นการใช้รถหลวงที่มีการร้องเรียนกรณีการไปพบแหล่งข่าวและงานศพ แต่กลับไม่มีการพูดถึงกรณีการใช้รถหลวงไปในงาน “อบรมส่วนตัว” ที่จัดอบรมหลักสูตร บยสส.เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ “สํานักข่าวอิศรา” เป็นผู้จัดขึ้น โดยในการเดินทางไปอบรมดังกล่าวนั้นเป็นการไปศึกษาดูงานที่ เชียงใหม่ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ศุกร์ที่ 3 ถึงวันที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 มีการขอรถหลวงไปส่งขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน บน.6 โดยยังมีการตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมว่า นายก่อเขต ได้ขอลางานในวันศุกรที่ 3 ตุลาคมด้วยหรือไม่
รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนายวันชัยจะไม่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วยังมีการเตรียมเสนอตั้งนายก่อเขตเป็นรอง ผอ.ไทยพีบีเอส ในวันพฤหัสบดีนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไทยพีบีเอสอีกด้วย ซึ่งคงต้องจับตาดูว่า คณะกรรมการบริหารจะให้นายกอเขตที่ยังมีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่เป็น รอง ผอ. หรือไม่
แหล่งข่าวจากพนักงานไทยพีบีเอสยังให้ข้อมูลด้วยว่า ที่ผ่านมา ยังมีกรณีพนักงานสํานักวิศวกรรมจํานวน 18 ราย ถูกตั้งกรรมการสอบกรณีการนําแบตเตอรี่อุปกรณ์ของศูนย์สุโขทัยและจังหวัดแพร่ไปขาย และต่อมาอดีตรองผู้อํานวยการไทยพีบีเอส รศ.วิลาสินี ได้ทําหนังสือบันทึกเพื่อให้พนักงานที่มีการทุจิรตให้โอนเงินคืนองค์กรและจบเรื่องดังกล่าว แต่ทว่า รศ.วิลาสินี ซึ่งทราบเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อมา ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบที่เป็นบุคคลภายนอกและผลสอบพบว่าพนักงานมีความผิดจริงโดย หลักฐานสําคัญ คือ การโอนเงินคืนซึ่งเท่ากับการยอมรับว่ามีการกระทําความผิดจริง คณะกรรมการสอบจึงมีความเห็นให้ไล่ออกตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมและระดับหัวหน้าศูนย์รวมถึงพนักงานเกี่ยวข้องรวม 18 ราย แต่เมื่อ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ มารับช่วงต่อ กลับสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนใหม่อีกครั้ง
รายงานข่าวแจ้งว่า การทุจริตในไทยพีบีเอสยังมีอีกหลายกรณี ที่เป็นการกระทําความผิดอย่างชัดเจน โดยจะมีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องในเร็วๆ นี้