ผอ.ไทยพีบีเอส ยืนยัน "ไม่มีทุจริตในองค์กร"

ผอ.ไทยพีบีเอสแจงกรณีพนักงานร้องเรียนผู้บริหารใช้รถขององค์กรเพื่องานส่วนตัว ตรวจสอบแล้วยืนยันเป็นการใช้งานตามตำแหน่งของตนและเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร ไม่มีการทุจริต ส่วนการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นอำนาจของ กนย.
วันนี้ (23 ธ.ค.2568) นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (สสท.) หรือ ไทยพีบีเอส ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรณีที่มีสื่อนำเสนอว่าพนักงานไทยพีบีเอสร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวหาว่า ผู้บริหารสำนักข่าวนำรถองค์กรไปใช้โดยทุจริต
นายวันชัยกล่าวว่า ข่าวที่นำเสนอไปไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด ข้อเท็จจริงคือ ผู้บริหารของไทยพีบีเอสทั้งสองคน ไม่ได้นำรถไปใช้ส่วนตัว แต่นำไปใช้ในงาน เช่น ผอ.สำนักข่าว (นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์) ใช้รถไปพบแหล่งข่าว และใช้ไปงานศพบิดามารดาของเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสำนักข่าว ส่วน น.ส.จิตติมา บ้านสร้าง ใช้รถไปส่งไปรับที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางไปประชุมกับศูนย์ข่าวภูมิภาค ทั้งที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่
ส่วนที่บอกว่าทั้งสองคนมีค่าตอบแทนเป็นค่ารถแล้ว ไม่สามารถใช้รถขององค์กรได้ ความจริงคือ ไทยพีบีเอส ไม่เคยมีระเบียบในเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก และยืนยันอีกครั้งว่า ทั้งสองคนใช้รถองค์กรเพื่อการทำงาน ไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัว
ผอ.สสท.กล่าวอีกว่า หลังจากมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) แล้วนั้น กนย.ได้สั่งการให้ฝ่ายบริหาร ตรวจสอบเรื่องนี้ ตนในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร จึงให้ทั้งนายก่อเขต และ น.ส.จิตติมา ชี้แจงทั้งด้วยเอกสาร และด้วยวาจา โดยทั้งสองคนชี้แจงว่า เป็นการใช้ในงานตามตำแหน่งของตน
ส่วนในข่าวที่บอกว่า “ใคร ๆ เขาก็ทำกัน” ผอ.สสท.กล่าวว่า อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย เพราะในข่าวบอกว่า น.ส.จิตติมา พูดในห้องประชุม ซึ่งความจริง เขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
สำหรับกรณีของนายเทพชัย หย่อง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ใช้รถรับส่งแขกของรายการของ Thai PBS World นั้น นายวันชัยกล่าวว่า นายเทพชัย ไม่มีค่าตอบแทนเป็นค่ารถ และแขกที่ไปส่งไม่ใช่แขกส่วนตัว เป็นแขกที่เชิญมาในรายการข่าวเจาะย่อโลก ที่มีนายเทพชัยเป็นที่ปรึกษาการผลิตเท่านั้น
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผอ.สสท.กล่าวว่า ประเด็นแรก ให้ฝ่ายกฎหมายร่างระเบียบการใช้รถขององค์กรว่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีค่าตอบแทน
ประเด็นที่สอง ในฐานะฝ่ายบริหารได้เรียกทั้งสองคนมาชี้แจงแล้ว และแจ้งต่อ กนย.แล้ว ว่าให้ทั้งสองคนมาชี้แจงแล้วเป็นแบบนี้
ประเด็นที่สาม การว่าจ้างนายเทพชัย เป็นอำนาจของ กนย.ตนมีหน้าที่เพียงเสนอชื่อขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเหตุผลที่จ้างต่อเพราะไทยพีบีเอส ต้องการรุกหนักในข่าวต่างประเทศ ซึ่งนายเทพชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ