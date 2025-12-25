ไทยพีบีเอส ไม่ผูกขาดผู้ผลิต เปิดพื้นที่โชว์ไอเดียร่วมสร้างรายการใหม่

ไทยพีบีเอสเดินหน้าสร้างระบบนิเวศการผลิตรายการที่เปิดกว้าง ผ่านกระบวนการ Commissioning เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระทั่วประเทศ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์ผู้ชมยุคใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2568 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้ผลิตอิสระทั่วประเทศ เพื่อเปิดรับข้อเสนอรายการรูปแบบใหม่ ภายใต้ “โครงการเปิดรับข้อเสนอผลิต และพัฒนาเนื้อหาใหม่จากผู้ผลิตอิสระ (Content Commissioning 2569) ที่เน้นการให้การสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ ที่โปร่งใส และเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มผู้ผลิต
สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา กล่าวว่า ด้วยพื้นที่การออกอากาศของไทยพีบีเอสที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่เราต้องการใช้พื้นที่นั้นให้เกิดคุณค่าสูงสุด ผ่านรายการที่หลากหลาย กระชับ เข้มข้น และมีเนื้อหาตรงกับความสนใจของผู้ชมยุคปัจจุบัน ที่ต้องการเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายได้ประโยชน์ เน้นทำเป็นซีซั่นไม่จำกัดจำนวนตอนตามรูปแบบรายการทีวีดั้งเดิม ไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องยาวทั้งปี เพื่อเพิ่มคุณภาพความสดใหม่ให้ตัวงาน และสามารถต่อยอดไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเดินหน้าด้วยระบบ
Commissioning จึงเป็นการคัดเลือกแนวคิดที่สดใหม่ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตนำเสนอสิ่งที่สร้างสรรค์ สนุก แตกต่าง แต่ยังคงสาระและความเป็นประโยชน์ไว้ครบถ้วน โดยไม่ผูกขาดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือละทิ้งผู้ผลิตเดิมที่ร่วมเดินทางกันมา แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ผ่านระบบที่เปิดกว้างและโปร่งใส อย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ชมได้เจอรายการดี ๆ หลากหลายยิ่งขึ้น
สมชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รายการในไทยพีบีเอสจำเป็นต้องมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระรายอื่น ๆ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ซึ่งเป็นแนวทางปกติที่ดำเนินมาโดยตลอด ในอดีตก็มีหลายรายการยอดนิยม อาทิ พื้นที่ชีวิต, ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร, Food Work, สามัญชนคนไทย และอีกหลายรายการ ซึ่งเป็นผลงานที่ดี แต่ไม่ได้ออกอากาศต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเช่นกัน ซึ่งในอนาคตรายการเหล่านี้ ก็ยังมีโอกาสกลับมาอีก เพียงแต่ต้องพัฒนาเนื้อหา รูปแบบรายการให้สดใหม่ แตกต่างไปจากเดิม ในกรณีของรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน การยุติชั่วคราวไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุด หรือการปิดโอกาส แต่เป็นช่วงเวลาในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้สดใหม่ จึงไม่น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างที่ปรากฏในสังคม
“ไทยพีบีเอส เชื่อมั่นว่า ยังมีผู้ผลิตที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก ที่ต้องการได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ เพื่อนำเสนอต่อประชาชนทุกคน ” สมชัย กล่าว
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอรายการได้ ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2569 ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคาร A ตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @commissioning หรือโทร 02-790-2264 และ 02-790-2265 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ