Thai PBS แจงปมผู้บริหารถูกกล่าวหาใช้รถหลวงไปงานส่วนตัว ยันยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS ชี้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เป็นเพียงข้อกล่าวหาเบื้องต้น ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ย้ำยึดหลักความเป็นธรรมทุกฝ่าย พร้อมดำเนินการตามกฎหมายหากพบการทุจริตจริง
วันนี้ (25 ธ.ค.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ Thai PBS) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวกล่าวหาผู้บริหารใช้รถหลวงไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อกล่าวหาและข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
แถลงการณ์ระบุว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร บุคลากร และผู้ที่ถูกกล่าวถึง ขณะที่ ส.ส.ท. ยังไม่ได้รับการสอบถามข้อเท็จจริง และเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาภายใน ซึ่งรายละเอียดถือเป็นข้อมูลลับของหน่วยงาน และไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ในขณะนี้
Thai PBS ย้ำว่าการนำเสนอข่าวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน และปราศจากหลักฐานที่เป็นข้อประจักษ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกล่าวหาและองค์กร รวมถึงเป็นการละเมิดหลักความเป็นธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
ทั้งนี้ ส.ส.ท. ในฐานะสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาการสื่อมวลชนฯ เพื่อให้ตรวจสอบการนำเสนอข่าวดังกล่าวตามข้อบังคับและจริยธรรมวิชาชีพ พร้อมยืนยันจุดยืนไม่ยอมรับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ