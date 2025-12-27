xs
เช็กอินนครพนม! งาน "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" รวมที่สุดของ กิน-เที่ยว-มู-ช้อป พร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครพนมเนรมิตลานพญาศรีสัตตนาคราช จัดงานใหญ่ "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" 24–26 ธ.ค. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านโครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง "นครพนม DNA 2568" ชูจุดขายท่องเที่ยว 5 Must (Visit-Eat-Shop-Mu-Rest) พร้อมยกทัพดาราและ influencer ชื่อดังร่วมถ่ายทอดความสง่างามของผ้าลายมุกและศิลปวัฒนธรรมถิ่นอีสานสู่สายตาชาวโลก

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. จังหวัดนครพนม โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ จับมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนางสาวนงนุช สีทาน้อย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง นครพนม DNA 2568 "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง (DNA) และ Marketing ภายใต้ 5 Must 5 (must to visit, must to eat, must to shop, must to mu, must to rest ) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง กิจกรรม“วัฒนธรรมงานศิลป์ ถิ่นนครพนม” การแสดงและประกวดวงดนตรีอีสาน (โปงลาง) เทิดพระเกียรติโดยเครื่องดนตรีพื้นเมืองจากอำเภอนาหว้า

การแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าลายมุกนครพนม และผ้าพื้นเถิ่นนครพนม และนำโดย เบลล่าราณี,พิ้งกี้สาวิกา ซันประชากร,เดี่ยวสุริยนต์, จีน่าเดอะเฟส, และ นางแบบชั้นนำ

การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมอลำเสียงวิหค พงศกร

มหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าผ่าน 5 must to visit, eat, shop, mu, rest กว่า 80 บูธ

เต็มอิ่มกับอาหาหารถิ่นและชม ชิม อาหาร food truck ภายในงานทุกท่านจะกระทบไหล่กับ influencer นักร้องชื่อดัง นำทีมโดย เบียร์พร้อมพงษ์ ,ธัญญ่าอาร์สยาม, ป๋อม ไมค์ทองคำ,เต๋าภูศิลป์ และ เหล่าคนดังอีกมากมาย








