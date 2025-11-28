นครพนมลุยปั้น "เมืองหลัก" ชู 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ! ผนึกกำลังจัดใหญ่ "นครพนม DNA" ดึง "เบลล่า-พิ้งกี้" โชว์เสน่ห์ 5 Must กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดโครงการนครพนม DNA 2568 "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง นครพนม DNA 2568 "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" ชู 5 Marketing ภายใต้ 5 Must จุดพลังท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ Tourism Hub ภายใต้ 5 Must (must to visit, must to eat, must to shop, must to mu, must to rest ) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าจังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของชนเผ่าไทย มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนเลียบฝั่งแม่น้ำโขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝั่งแม่น้ำโขงและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ เช่น พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดโพธิ์ ตาดขาม แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำสงครามเชื่อมโยงแม่น้ำโขง หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ที่มีความหลากหลาย คือ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทยอีสาน ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทแสก ผู้ไท ไทข่า ไทกวน ไทโส้ ไทตาด ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การดำเนินโครงการส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนม โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในธุรกิจท้องถิ่น เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านค้าของที่ระลึก อีกทั้งการพัฒนาการบริการต่างๆ
ต่อมานางปรัชดา ตั้งอุปละ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง (DNA) และการตลาด ภายใต้ 5 Must ประกอบด้วย Must Visit สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือน Must Eat อาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นที่ต้องลอง Must Shop สินค้าและของฝากที่เป็นเอกลักษณ์และต้องซื้อ Must Mu สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมความเชื่อที่ต้องสัมผัส และ Must Rest ที่พักและบริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยความร่วมมือ ของจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง เฟ้นหาอัตลักษณ์ สร้างแบรนด์ การท่องเที่ยวให้กับนครพนม เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้ง 12 อำเภอ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นึกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น ทุกมิติ เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว สร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ผลักดันนครพนม จากเมืองรองสู่เมืองหลัก
อัตลักษณ์ แบรนด์ ดิ้ง ประจำถิ่นของแต่ละ 12 อำเภอ อาทิ อำเภอเมืองนครพนม ทุกคนต้องนึกถึง องค์พญาศรีสัตตนาคราช บรรยากาศความสวยงามของริมฝั่งโขง รวมถึง อ.ธาตุพนม จะต้องนึกถึง องค์พระธาตุพนม รวมถึงอาหารกาละแม รวมถึงอีกหลายอำเภอที่มีความโดดเด่น เรื่อง อัตลักษณ์ ร้านค้า ร้านอาการ วัฒนธรรม ประเพณี ที่สามารถเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมมีการขับเคลื่อน สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความพร้อม รวมถึงเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการรองรับประชาชน นักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการกระตุ้น เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ยกระดับนครพนม เป็นเมืองหลัก
นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เผยว่า การจัดงาน กิจกรรม นครพนม DNA "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม โดยจังหวัดนครพนมเรา เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างเสน่ห์อัตลักษณ์เมือง โดยให้พี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วน ทุกๆ อำเภอของจังหวัดนครพนมได้มีส่วนรวมในการจัดงาน จัดกิจกรรมการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรม, สินค้าและด้านบริการต่างๆ ภายใต้ 5 must (must to visit, must to eat, must to shop, must to mu, must to rest ) ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย อาธิเช่น กิจกรรมถวายความอาลัย และ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง, กิจกรรม “มหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ ถิ่นนครพนม”, การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวต โปงลาง จากหมู่บ้านผลิตเครื่องดนตรีอีสานบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มาจัดแสดงและจำหน่าย, การแสดงและประกวดวงดนตรีอีสาน (โปงลาง) เครื่องดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวต โปงลาง จากหมู่บ้านผลิตเครื่องดนตรีอีสานบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม, การแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าลายมุกนครพนม และผ้าพื้นถิ่นนครพนม, การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมพบกับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นครพนม DNA การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารถิ่น ของจังหวัดนครพนมสร้างอัตลักษณ์เมือง (DNA) และ Marketing ภายใต้ 5 must (must to visit, must to eat, must to shop, must to mu, must to rest ) ถนน food truck ที่มาเสริฟความอร่อยในงานกว่า 100 บูธ 3 วัน 3 คืน และ ภายในงานยังมีการสร้าง Soft Power คนดังจังหวัดนครพนม และ เหล่าคนดัง ดารา,นางแบบ,นักร้อง, อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดังที่มีความชื่นชอบในอัตลักษณ์เมือง นครพนมDNA มาร่วมสร้างปรากฏการณ์แสดงเสน่ห์เอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก นำโดย เบลล่าราณี,พิ้งกี้สาวิกา,เดี่ยวสุริยนต์, ซันประชากร, จีน่าเดอะเฟส,หมวย โซฮอต, เบียร์พร้อมพงษ์, ป๋อม ไมค์ทองคำ,เต๋าภูศิลป์, ธัญญ่า อาร์สยาม,หมอลำเสียงวิหค นก พงศกร และ ศิลปินคนดังอีกมากมาย
ทางด้านนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ พ.ต.อ. จตุรงค์ มหิทธิโชติ รอง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เผยว่าการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน ผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เรากำลังจะร่วมกันรังสรรค์งานนครพนม จัดงานโครงการนครพนม DNA 2568 "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม" โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์เมือง ชู 5 กลยุทธ์ Marketing ภายใต้ 5 Must “จุดพลังท่องเที่ยวนครพนมมุ่งสู่ Tourism Hub!!
เราได้ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติด้านสถานที่และตกแต่งพื้นที่จัดงานให้มีความพร้อมสูงสุด ทั้งในด้านความสวยงาม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่น่าประทับใจ
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจอันดับแรก เราได้ประสานงานอย่างเข้มข้นกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและสาธารณสุข เพื่อวางมาตรการที่รัดกุม ทั้งด้านการจราจร การปฐมพยาบาล และการดูแลสุขอนามัยให้ได้มาตรฐานสูงสุด
นอกจากนี้นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนกล่าวปิดท้ายว่า การจัดงานโครงการนครพนม DNA 2568 "แสงพระเมตตา ส่องฟ้านครพนม"จะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายมากขึ้นทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน