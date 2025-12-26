เปิดตัว Miss Seven Queen 2026 อย่างเป็นทางการ ชูเกณฑ์ตัดสินยุติธรรม โปร่งใส ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 อ.เกง รณกร เจ้าของลิขสิทธิ์นางงาม Miss Seven Queen ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้ง 4 ภาค พร้อมเปิดตัวมงกุฏทั้ง 7 มงกุฏ แห่งเวที Miss Seven Queen และเปิดตัวกรรมการผู้ตัดสินพร้อมบอกหลักเกณฑ์การให้คะแนน และรางวัลเงินสด ร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โดยเกณท์การตัดสินมีความยุติธรรมโปร่งใส อย่างแบบหน้าเหลือเชื่อ สั่นสะเทือนวงการนางงาม! เปิดเกณฑ์ตัดสิน 100 คะแนนเต็ม สุดอเมซิ่ง! ไม่มีการขายสินค้า เน้นคะแนนจากโซเชียลและความสามารถ ความสวยล้วนๆปรากฏขึ้นอย่างหน้าประหลาดใจต่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวการประกวดในครั้งนี้ โดยการให้คะแนนมีดังนี้
ถูกแบ่งจัดสรรได้อย่างลงตัว
จบดราม่าล็อกมง!
การให้คะแนนมีดังนี้
100 คะแนน ถูกแบ่งจัดสรรได้อย่างลงตัว
40 คะแนนแรกมาจากการทำกิจกรรมผ่าน แอพพลิเคชั่น TikTok ที่ทางกองประกวดเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ทำกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม โดยนับคะแนนจากผู้ที่เข้ามาชมและกดติดตามในกิจกรรมนั้นๆของผู้เข้าประกวดแต่ละราย และห้ามขายสินค้าโดยเด็ดขาด วัดจากการส่งมอบสติกเกอร์หรือของขวัญจากแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม เอามานับเป็นคะแนน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมบริษัทยกให้เป็นรายได้ผู้เข้าประกวด 100%
20 คะแนน มาจาก การโหวตจากทางบ้านต่อตัวผู้เข้าประกวดผ่านเพจ MISS Seven Queen โดยการโหวต 1 คะแนนต่อ 1 บาทของการโหวต
10 คะแนนมาจาก กิจกรรมเก็บตัวในวันวันที่ 7 - 9 มกราคม 2569 ณโรงแรมเดอะเกษตรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 คะแนนมาจาก รอบ ประกวดชุดว่ายน้ำ ของเย็นวันที่ 9 มกราคม 2569
10 คะแนนมาจาก รอบ พรีริมนารีการ่า ในคืนวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยทางกองประกวดจัดโชว์ผ้าไหมไทยแท้บนตัวผู้เข้าประกวดโดยที่ทางกองประกวดเป็นผู้จัดหาผ้าไหมไทยแท้มาสวมใส่ให้กับตัวผู้ประกวดโดยเฉพาะ
10 คะแนนสุดท้ายมาจาก รอบการตัดสินชนะขาดรอบไฟนอล ของกรรมการในการตัดสินคืนวันที่ 17 มกราคม 2569
หลักเกณฑ์การตัดสินสามารถตัดสินว่าไม่มีการล็อกมงกุฎหรือตุ๊กติ๊กในการประกวดบนเวทีแห่งนี้ ด้วยเกณฑ์การตัดสินของกองประกวดถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจน สุดท้ายทั้งกองประกวดผู้จัดงานครั้งนี้บริษัท 9 ศรัทธา จำกัด ยังได้จัดเตรียมงานรองรับไว้ให้กับผู้ชนะทั้ง 7 และผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบ ได้ร่วมเล่นซีรี่ย์ที่ทางบริษัทผู้จัดการประกวดเตรียมไว้ถึง 5 เรื่องตลอดทั้งปี 2569 และมีรายได้จากการรับค่าตัวตามจริงในการรับบทของแต่ละคน
จึงอยากให้สาวงามทั่วประเทศร่วมลงชิง 7 มงกุฎแห่ง MISS าSeven Queen 2026 ในครั้งนี้สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2569 ทางกองประกวดจะเริ่มให้ทำการประกวดเก็บคะแนนทางออนไลน์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ตัดสินโดยการปิดรับการสนับสนุนโหวตและการทำกิจกรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. จึงอยากให้น้องๆ เข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆของเวทีสาวงาม MISS Seven Queen ครั้งนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เบอร์ 093-319-5426
เบอร์ 063-224-5124
หรือที่เพจ Miss Seven Queen ได้ 24 ชั่วโมง