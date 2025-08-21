จบด้วยดี!"ดิว อริสรา" มอบสร้อยบูการี - กระเป๋าแอร์เมส คืน"เมย์วาสนา"ถอนฟ้องทุกคดี

ตัวแทน"ดิว อริสรา" คืนสร้อยบูการี 7 ล้าน - กระเป๋าแอร์เมส 3.4 ล้านให้ "เมย์วาสนา" จบดราม่ายืมแบรนด์เนมจำนำถอนฟ้องทุกคดี ด้านเจ้าตัวฝากทนายเอี้ยงขอบคุณและขอโทษทุกฝ่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ได้นัด นางสาวณัฐจุฑา ปุณณธนาวัฒน์ ตัวแทนบริษัทแบรนด์เนม มันนี่ จำกัด ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายอรรถชัย แจ้งอรุณ ทนายของคุณเมย์ วาสนา และ นายพีรันธร วีระภรณ์พิมล ตัวแทนคุณเบนซ์อารีรัตน์เพื่อนคุณดิวที่รับฝากกระเป๋า เพื่อนำ สร้อยบูการี ราคา 7 ล้าน และกระเป๋าแอร์เมส 2 ใบ ราคา 3.4 ล้าน ที่ยืมจากคุณเมย์ วาสนา แล้วนำไปจำนำ
นายนิติศักดิ์ หรือทนายเอี้ยง กล่าวว่า วันนี้ได้นัดทุกฝ่ายมาเพื่อเจรจาส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่ยืมคุณเมย์แล้วนำไปจำนำ ซึ่งสร้อยบูการี ทาง บริษัทแบรนด์เนมมันนี่ได้นำมาคืนต่อหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบด้วย รวมถึงกระเป๋าแอร์เมส 2 ใบที่คุณดิวนำไปจำนำกับเพื่อนด้วย ก็นำมาคืนให้ในวันนี้เช่นกัน หลังจากที่มีการคืนทรัพย์สินกันทั้งหมดทางคู่กรณีทั้งบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ คุณเมย์วาสนา และตัวแทนกระเป๋าที่นำไปจำนำ ก็จะไปถอนฟ้องทั้งหมด โดยคดียักยอกทรัพย์ ของฝั่งกองปราบที่คุณเมย์แจ้งความไว้ ก็ได้มีการถอนฟ้องในวันนี้
นายนิติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ 2 คู่กรณีทั้ง บริษัทแบรนด์เนมมันนี่ และเพื่อนที่รับฝากกระเป๋า ทางคุณดิวได้มีการทำบันทึกชำระหนี้ทั้งหมดภายในหนึ่งปี โดยจะจ่าย 1 แสนบาท ใน 6 เดือนแรก และหลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละ 2 แสน ซึ่งจะจ่ายแบบนี้ทั้ง 2 เจ้า
"ขอบคุณทุกคนและบอกว่าคุณดิวอยากมาด้วยตัวเองแต่วันนี้ติดธุระซึ่งคุณดิวได้ฝากผมขอบคุณและขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น และวันนี้คุณดิวก็แสดงเจตนาตั้งแต่แรกให้เห็นแล้วว่าตั้งใจคืนทรัพย์สินทุกคน หลังจากนี้คุณดิวคงต้องไปทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาเงินมาชำระตามยอดและเวลาที่ตกลงกันไว้ผมเชื่อว่าคุณดิวจะทำได้" ทนายเอี้ยง กล่าว
ด้านทนายอรรถชัย กล่าวว่า คุณเมย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดจะขอให้ทุกคนรอฟังจากปากคุณเมย์ เพราะตนเป็นเพียงตัวแทนมาทำหน้าที่รับของคืนเท่านั้น แต่ขอบคุณตำรวจทุกคนที่ดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและได้ของคืนกลับมาครบ
ทนายวิฑูรย์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้คุยกันที่ศาลวันก่อนก็ได้ทำเรื่องในการถอนฟ้องในชั้นศาลแล้วและจะทำเรื่องถอนแจ้งความที่ สน. ปทุมวันด้วย
ส่วน นางสาวณัฐจุฑา ตัวแทนบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ บอกว่ารู้สึกสบายใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี เพราะก่อนหน้านี้บริษัทถูกสังคมตำหนิเรื่องคืนของให้คุณเมย์ แต่อยากให้สังคมเข้าใจมันเป็นเรื่องของธุรกิจในเมื่อนำเงินมาคืนแล้วเราก็ยินดีคืนสร้อยบูการีที่เราดูแลเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริง
นายพีรันธร ตัวแทนคุณเบนซ์ อารีรัตน์ บอกว่าหลังจากที่ได้รับเงิน จำนวนหนึ่งจากคุณบิวก็นำกระเป๋ามาคืนให้กับทางตัวแทนของคุณเมย์ ส่วนเดือนที่เหลือได้มีการทำสัญญาผ่อนจ่ายกับคุณดิว แต่หากภายในหนึ่งปีคุณดิว ไม่สามารถผ่อนได้ครบ อาจจะต้องมีการฟ้องทางแพ่งกันในอนาคต พร้อมเปิดเผยว่าตอนแรกที่คุณเบนซ์รับกระเป๋ามาจากคุณดิวตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของคนอื่น และก็รับฝากตามประสาคนสนิทที่เป็นเพื่อนกันแต่พอเกิดเรื่อง ทางเราก็ไปแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงที่ สน. ดอนเมือง ซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปถอนแจ้งความเช่นกัน
ขณะที่ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ทนายตัวแทนทุกฝ่ายได้จับมือร่วมกันเพื่อส่งสัญญาณว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีมีการคืนของและถอนแจ้งความกันแล้ว