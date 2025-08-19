ลงตัว! “ดิว อริสรา” จ่ายสด 3.5 ล้าน คดีสร้อยเพชรบูการี พร้อมผ่อนอีก 3.5 ล้านใน 1 ปี “เมย์ วาสนา” เตรียมรับสร้อยคืน

“ดิว อริสรา” ไกล่เกลี่ยลงตัว จ่ายสด 3.5 ล้าน หนี้สร้อยเพชรบูการี 7 ล้าน พร้อมทำสัญญาผ่อนอีก 3.5 ล้านใน 1 ปี “ไฮโซเมย์” ใจดีช่วยจ่าย 1.75 ล้าน แต่ต้องมาผ่อนกับตนเองในภายหลัง ร้านแบรนด์เนมเตรียมคืนสร้อยหรูให้เมย์ วาสนา ดิวพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อพรุ่งนี้
กรณี “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” บินกลับเมืองไทย เพื่อร่วมงานศพคุณพ่อ และได้ไลฟ์สดขายของกับ “ไฮโซน้ำหวาน”ภรรยา “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล เพื่อหาเงินใช้หนี้
ล่าสุดวันนี้ (19 ส.ค.) นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา พร้อมตัวแทนบริษัทแบรนด์เนม มันนี่ จำกัด และ “นายวิฑูรย์ เก่งงาน”ทนายความ เดินทางมายังศาลแขวงปทุมวัน เพื่อเจรจา ในการชำระหนี้ค่าจำนำสร้อยเพชรบูการี จำนวน 7 ล้าน
งานนี้ใช้เวลาเจรจา 1 ชม. ผลการเจรจาจบลงด้วยดี โดย ทนายเอี้ยง เผยว่าวันนี้ดิวได้นำเงิน 3.5 ล้านมาจ่ายครึ่งนึง ซึ่งเป็นเงินที่ทำงานและหยิบยืมมาเพื่อชำระหนี้ก้อนนี้ ส่วนที่เหลืออีก 3.5 ล้านจะทำบันทึกผ่อนชำระหนี้ ภายใน 1 ปีกับบริษัทแบรนด์เนม (เมย์ วาสนา อินทะแสง เจ้าของสร้อยบูการีจะช่วยจ่ายไปก่อน 1.75 ล้าน) หลังจากนี้บริษัทแบรนด์เนมมันนี่ ยินดีที่จะถอนฟ้อง ส่วนสร้อยเพชรบูการี ทางบริษัทจะประสานเพื่อคืนให้กับทางไฮโซเมย์
อย่างไรก็ตาม บริษัทแบรนด์เนมเผยว่า มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาช่วยค้ำประกันให้ ยืนยันเห็นใจดิว แต่ต้องปกป้องบริษัท และเรียกความเชื่อมั่นลูกค้าคืนมา
ขณะที่กระเป๋าอีก 2 ใบ ทางดิวพยายามรวบรวมเงินเพื่อไปผ่อนชำระ และนำมาคืนเมย์ทั้งหมด คาดว่าน่าจะจบในเร็วๆ นี้ โดยในวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค.) ดิว พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนที่มีข่าวว่าดิวเตรียมบินกลับไต้หวัน วันที่ 25 ส.ค. ไม่แน่ว่าอาจต้องเลื่อนออกไป เพราะตร.ออกหมายเรียกคดียักยอกทรัพย์ “ไฮไซเมย์” หาก 7 วันไม่มา จะออกหมายจับ