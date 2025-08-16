พรุ่งนี้ “ดิว อริสรา” บินกลับไทย เตรียมไลฟ์ กับ “ไฮโซน้ำหวาน”

หลังจากกระแสดรามา ของดาราสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวต้องไปอยู่ต่างประเทศพักใหญ่ ล่าสุดบินกลับมาเมืองไทยเพื่อมาร่วมงาน สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณพ่อวิขิต ทองบริสุทธิ์ ก็ได้รับการทาบทามจาก “ไฮโซน้ำหวาน” พัสวี พยัคฆบุตร ให้มาไลฟ์ครั้งแรกในไทยกับสินค้าที่ดิวมั่นใจ คือของไฮโซน้ำหวานในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป
เรียกว่างานไลฟ์ครั้งแรกของ ดิว อริสรา ในครั้งนี้น่าจะได้รับความสนใจไม่น้อย ยิ่งไลฟ์กับตัวแม่อย่างไฮโซน้ำหวานแล้วรับประกันไลฟ์แตกแน่นอน ติดตามได้ทางช่อง tiktok Khun Numwan และช่อง Mommyduearisara งานนี้เรียกว่า ไฮโซน้ำหวาน ถือเป็นเสือปืนไว ที่คว้าตัว ดิว อริสรา มาร่วมงานได้เป็นคนแรกที่กลับมาเมืองไทยในครั้งนี้
ทางด้านไฮโซน้ำหวานเปิดเผยว่า ติดต่อกันกับน้องดิว มาร่วม 2 เดือนแล้วนัดก่อนจะกลับมา เพราะน้องจะบินกลับมางานศพคุณพ่อ ก็คุยกันในส่วนของเรื่องงาน เรามั่นใจในการทำงานของน้อง เพราะเคยร่วมงานกันมาก่อน แล้วน้องเองก็มั่นใจในตัวเราถึงได้มีการไลฟ์คู่กันในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องนะคะ