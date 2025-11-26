Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" เปิดตัวยิ่งใหญ่! ชูแนวคิด "ความสวยที่มีพลัง เพื่อเปลี่ยนโลก"

เวทีประกวดอันทรงเกียรติสำหรับสาวทรานส์ของประเทศไทยได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง! นำโดย แพทย์หญิง อัญชลี ชีวจร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย วันชัย เต็มธนทรัพย์, พีระวัฒน์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองประกวดฯ, และ ครูต้องตา จำเริญใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประกวดฯ จัดงานแถลงข่าวและปฐมนิเทศ เพื่อเปิดตัวการประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด "Be The Inspiration" (ความสวยที่มีพลัง เพื่อเปลี่ยนโลก) โดยมีเหล่าคนดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ แพรรี่ ไพรวัลย์, นก ยลดา ที่มาพร้อมกับแฟนหนุ่มชาวปากีสถาน, ดุจดิว กะเทยธรรม, หมวย so hot, กะทิ กะทิยา, และ เมญ่า ซันซัน ซึ่งทุกคนต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
แพทย์หญิง อัญชลี ชีวจร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand กล่าวว่า “ปีนี้ Miss Trans Thailand ครั้งที่ 3 ภายใต้เจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่ เปิดตัวด้วยธีม "The Iconic" โดยมีเจตจำนงในการชูศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของสาวทรานส์ ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมและสมควรได้รับเกียรติเท่าเทียมกับทุกเพศ และการันตีว่าผู้ชนะทั้ง 5 มงกุฎ จะต้องมีความโดดเด่นและเป็นตัวแทนที่เชิดชูเกียรติของทรานส์และประเทศไทยได้จริง เกณฑ์ในการตัดสิน เราตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอน ฝากให้ติดตาม เพราะเรามีเซอร์ไพรส์ในเรื่อง Fast Track ค่ะ"
สำหรับ เวที Miss Trans Thailand 2025 มุ่งเน้นการเฟ้นหาสาวทรานส์ที่ไม่ได้มีเพียงความงาม แต่ยังเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา และพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง โดยต้องการให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ การสร้างแรงบันดาลใจ และการยอมรับความหลากหลาย เพื่อผลักดันให้สังคมเปิดกว้างและเข้าใจกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) มากยิ่งขึ้น
การประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพและความสามารถของสาวทรานส์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม แฟนคลับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองประกวด ได้ที่ FB Miss Trans Thailand https://www.facebook.com/share/1CUfJv8Eh5/