ด่วน! ทหารไทยยึดและควบคุม “บ้านหนองจาน” ได้แล้ว 3 พื้นที่กลับสู่อธิปไตยไทยครบถ้วน

วันนี้(26 ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.50 น.ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อความว่า ในวันนี้ (26 ธ.ค.68) เวลา 14.30 น.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการทางทหาร ยึดและควบคุมแนวรบในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อย เตรียมสถาปนาที่มั่นตามแนว และดำเนินการยิงด้วยอาวุธสนับสนุน ตอบโต้เพื่อควบคุมพื้นที่และรักษาที่มั่น
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา สามารถยึดและควบคุมพื้นที่ทั้ง 3 แนวรบ : บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา, บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอขอบคุณเหล่าทหารที่มุ่งมั่น ยืดหยัดต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างถึงที่สุด ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทหารพราน, ตำรวจตะเวนชายแดน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการจังหวัด, ส่วนราชการในพื้นที่, ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า และประชาชนคนไทยที่ส่งกำลังใจสนับสนุนภารกิจนี้มาโดยตลอด
ที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องประชาชน 4 อำเภอชายแดน ที่เข้าใจสถานการณ์ อดทนเสียสละ อพยพจากบ้านเรือนของตน เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ