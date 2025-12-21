ขอความร่วมมือ! ประชาชน 4 อำเภอชายแดนสระแก้ว งดเข้าพื้นที่–อพยพชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย

กองทัพภาคที่ 1 แจ้งเตือนประชาชน 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้ว งดเข้าพื้นที่พักอาศัย และอพยพไปยังศูนย์ที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ หลังยังมีปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามประเทศ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (21 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 1” ได้ออกประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้ว ให้ งดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตนเป็นการชั่วคราว และ อพยพไปยังศูนย์ที่ทางราชการจัดให้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) ยังคงมีการปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
กองทัพภาคที่ 1 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ รับฟังข่าวสารและการแจ้งประกาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด