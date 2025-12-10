ด่วน! ผบ.กกล.บูรพาเซ็นคำสั่งเคอร์ฟิว 4 อำเภอในสระแก้ว ห้ามออกนอกเคหสถาน 19.00–05.00 น. มีผลทันที 10 ธ.ค.68

ผบ.กกล.บูรพา ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก เซ็นคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่ห้วงเวลา 19:00-05:00 น.ในพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอ จ.สระแก้ว ได้แก่ พระยา โคกสูง อรัญประเทศ และคลองหาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (10 ธ.ค.68)
วันที่ 10 ธ.ค.พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาลงนามในประกาศกองกําลังบูรพา ที่ 166/2568 เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กําหนด ความว่า
ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 กําหนดให้อํานาจแก่ฝ่ายทหารในเขตพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากความหวาดระแวงภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึกพุทธศักราช2457 จึงกําหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา 19.00-05.00 น. ในพื้นที่ 4 อําเภอ ตามแนวชายแดน ได้แก่ อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด
ข้อ 2. ใช้มาตรการตามกฎหมาย ให้การปฏิบัติยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 อย่างเคร่งครัด อํานาจที่ให้นี้ ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมบุคคล การตรวจค้น ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง
ข้อ 3. การมีผลบังคับใช้ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2568