เทศบาลเมืองอรัญประเทศ สั่งอพยพ ปชช.ด่วนหลังเขมรระดมยิงจรวด BM-21 เข้าพื้นที่พลเรือน

สระแก้ว- เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ประกาศอพยพประชาชนเป็นการด่วน หลังกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 เข้าพื้นที่พลเรือน ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ยังทวีความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 21 ธ.ค.) เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอพยพประชาชนเป็นการด่วนที่สุด หลังมีรายงานว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM-21 เข้ามาในพื้นที่และมีแนวโน้ม ส่งผลกระทบต่อเขตชุมชนและพื้นที่พลเรือนโดยตรง
โดยเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ยังคงมีการปะทะและใช้อาวุธหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง รีบเดินทางอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ไปยัง สถานที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ โดยได้มีการจัดเตรียมรถรับส่งสำหรับประชาชนที่ไม่มีพาหนะส่วนตัว
ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการอพยพประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยขอความร่วมมือประชาชน อย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนหรือจุดเสี่ยงโดยเด็ดขาด
เบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้าน กองทัพภาคที่ 1ได้ขอความร่วมมือประชาชน 4 อำเภอชายแดน จ. สระแก้ว ทั้ง อ.ตาพระยา ,โคกสูง ,อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด ไม่ให้เข้าพื้นที่พักอาศัยของตนเองและให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางราชการได้จัดเตรียมไว้ เนื่องจาก กองกำลังบูรพา มีการปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม
และสถานการณ์ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูง โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด