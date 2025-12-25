กต.เร่งแจงอินเดีย ยันไทยไม่มีเจตนาทำลายรูปเคารพทางศาสนา ชี้เป็นเพียงของประดับ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเทวสถาน

กต.เร่งแจงอินเดีย ยันไทยไม่มีเจตนาทำลายรูปเคารพทางศาสนา ชี้เป็นเพียงของประดับ ไม่มีการขึ้นทะเบียนเทวสถาน ส่วนข่าวรีดไถคนไทยในเขมรยังไม่ยืนยัน ชี้เขมรตั้งด่านตรวจทุกคน
วันที่ 25 ธ.ค.ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา สถานีโทรทัศน์กองทัพบก นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศ ต่อสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการประชุม เช่น วานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมทางออนไลน์ สำหรับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่อยู่ทั่วโลก เกือบ 100 แห่ง เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้มอบนโยบายการสื่อสารเชิงรุกในทุกระดับกับประเทศเจ้าบ้าน ทั้งต่อภาครัฐ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ให้ได้รับการชี้แจงท่าทีของไทยในช่วงนี้ ที่กำลังพยายามหารือกับฝ่ายกัทพูชาภายใต้กรอบการประชุม GBC
อีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของหลักฐาน ซึ่งกระทรวงต่างประเทศได้รวบรวมมาตลอดและประสานกับเหล่าทัพ และมีหนังสืออีก 2 ฉบับตามมาเมื่อ 2 วันที่แล้ว ถึงประธานรัฐภาคีออตตาวาในเรื่องของทุ่นระเบิด และหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมด จากการประทะไทยกัมพูชาและยังมีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อไป
ส่วนกรณีกระทรวงต่างประเทศอินเดียประท้วงทางการไทย ทำลายรูปเคารพที่เป็นเทพเจ้าทางฮินดู จะชี้แจงอย่างไรให้เกิดความเข้าใจกับสถานการณ์ ว่า กรณีนี้มีความชัดเจนซึ่งศูนย์แถลงข่าวร่วมจะออกแถลงการณ์ชี้แจงในเรื่องนี้โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยในบริเวณนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายสิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อถือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราเป็นประเทศที่เคารพในศาสนาทุกศาสนาอยู่แล้วเข้าใจว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นจริงๆเป็นของประดับด้วยซ้ำ ไม่ใช่สถานที่ศาสนาซึ่งกระทรวงต่างประเทศจะมีการพูดคุย เพื่อให้เอะอัครราชทูตอินเดียเกิดความสบายใจ ไม่ได้มีเจตนาอะไรนอกเหนือจากการควบคุมสถานที่และบริเวณตรงนั้น
เมื่อถามย้ำว่า ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วว่าจากการตรวจสอบไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนใดๆ นางมาระตี พยักหน้าตอบว่า ใช่
ขณะที่ พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ทางทหารก็ตอบรับกับทิศทางกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งหลักๆแล้วรูปปั้นตรงนั้นไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเหมือนป็นเทวสถานใดๆ เพียงแต่เป็นลักษณะการตกแต่งสถานที่เท่านั้น ซึ่งตนเข้าใจว่าอาจมีการกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของผู้นับถือศาสนา แต่กระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าจะขอเวลาไปชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจของแท้มากขึ้นในเรื่องนี้
ส่วนกรณีคนไทยในกัมพูชา ถูกรีดไถเงินหัวละ 10,000 บาท ก่อนที่จะไปสนามบินนั้น นางมาระตี ยอมรับว่า มีการตรวจสอบและทราบมาว่ากัมพูชามีการตั้งด่านตลอดถนนที่เดินทาง แต่ในเรื่องของการเก็บค่าอะไรต่างๆ ยังไม่ยืนยัน อาจเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกับคนคนเดียว แต่ไม่ยืนยันว่าเก็บเป็นระบบ พร้อมย้ำว่าการตั้งด่านนั้น ตรวจทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไทย ส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลไทยในกัมพูชา ยังคงอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับทางอากาศ